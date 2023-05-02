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Сегодня, 06:10

Серена Уильямс объявила, что ждет второго ребенка

Ана Горшкова
Корреспондент
Серена Уильямс.
Фото Соцсети
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Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждет второго ребенка.

Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с округлившимся животом. Позже 41-летняя Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.

«Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала теннисистка.

Серена Уильямс.
Фото Соцсети

Уильямс завершила карьеру в начале сентября 2022 года после поражения от австралийки Айле Томлянович в матче третьего круга US Open. Она отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

Американка является рекордсменкой по количеству побед в матчах турнира «Большого шлема» (367).

Серена Уильямс
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