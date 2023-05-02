Кудерметова ответила на претензии по поводу логотипа на форме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на претензии европейской прессы по поводу участия в турнире WTA-1000 в форме с логотипом компании «Татнефть», которая спонсирует карьеру теннисистки.

«Я помню, что на Уимблдоне нельзя играть со значком из России. На данный момент я не нарушаю правила, потому что сегодня вышло интервью, где рассказали, что нам разрешено или не разрешено использовать. Но пока я не нарушаю правило, если что-то изменится, будем принимать меры. Что касается Уимблдона, я помню про запреты и принимаю эти правила. На данный момент я могу носить этот значок, и я сделала это», — цитирует The Guardian Кудерметову.

На турнирах WTA нет запрета на спонсорские нашивки в том числе для российских спортсменов. Однако российские теннисисты, которые выступают в нейтральном статусе не должны демонстрировать свою причастность к России. Компания «Татнефть» в свою очередь входит в санкционные списки ЕС.