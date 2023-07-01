Синякова обыграла Бронцетти в финале турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 20:29
Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в финале турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.
Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Девушки провели на корте 1 час 36 минут.
27-летняя Синякова выиграла 4 титул WTA в карьере.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Катержина Синякова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 7:6 (7:5)