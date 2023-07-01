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Сегодня, 20:29

Синякова обыграла Бронцетти в финале турнира в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в финале турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Девушки провели на корте 1 час 36 минут.

27-летняя Синякова выиграла 4 титул WTA в карьере.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Катержина Синякова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Теннис
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