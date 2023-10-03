Свентек обыграла Грачеву во втором круге турнира в Пекине

Вторая ракетка мира Ига Свентек обыграла Варвару Грачеву, сменившую спортивное гражданство с российского на французское, во втором круге турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу польской теннисистки.

В 1/8 финала турнира Свентек сыграет со своей соотечественницей Магдой Линнет.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Варвара Грачева (Франция) — 6:4, 6:1