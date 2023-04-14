Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:21

Свентек польщена тем, что попала в список 100 самых влиятельных людей года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на попадание в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии Time.

«Я никогда не думала, что со мной случится что-то подобное. Спасибо Time за эту невероятную честь и признание. И спасибо, Микаэла Шиффрин, за твои слова. Это очень много значит для меня», — написала теннисистка в соцсетях.

Свентек является первой ракеткой мира. На ее счету три победы на турнирах «Большого шлема» и двенадцать — на турнирах WTA в одиночном разряде.

Теннис
Ига Свентек
1
Обсудить
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

WTA возобновит проведение турниров в Китае