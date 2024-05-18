Свентек одержала победу над Соболенко в финале турнира в Риме

Первая ракетка мира Ига Свентек стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 в Риме.

В финальном матче представительница Польши в двух сетах обыграла белоруску Арину Соболенко, отдав сопернице только пять геймов — 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.

Это второй матч теннисисток за последние две недели. Свентек и Соболенко 4 мая встречались в решающем матче на турнире в Мадриде. Тогда победу также одержала первая ракетка мира.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:2, 6:3