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Сегодня, 17:23

Свентек восхищается стабильной игрой Джоковича, которую он показывает на протяжении своей карьеры

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек заявила, что не собирается кардинально менять свою игру в сезоне-2023.

«Я бы сказала, что изменений будет мало. Величайшие игроки постоянны на протяжении всей своей карьеры. Я не думаю, что игра Новака сильно изменилась за последние несколько лет. Считаю, что важно уметь просто соответствовать лучшей игре, которая у тебя есть. Это сработало, так зачем же мне так сильно меняться?» - приводит Tennis World слова Свентек.

В сезоне-2022 польская теннисистка стала первой ракеткой мира. Она завоевала восемь титулов, в том числе победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.

 

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/126863/iga-swiatek-reveals-lesson-she-has-learned-by-watching-novak-djokovic/
Теннис
Ига Свентек
Новак Джокович
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