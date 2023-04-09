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Сегодня, 12:46

Потапова о выходе в футболке «Спартака» в Индиан-Уэллсе: «Не считают, что сделала что-то криминальное»

Руслан Минаев
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Теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как ей пришла в голову идея выйти в футболке «Спартака» перед матчем в Индиан-Уэллсе (США).

«Случайно списались с представителем «Спартака» и пришла в голову ненавязчивая идея — давай ты выйдешь на матч [в футболке «Спартака"]. Тем более матч был большой, против третьей ракетки мира на большом корте. Я до сих пор считаю, что это одна из моих лучших идей. Я не считаю, что сделала что-то криминальное. Сейчас такое время — люди видят то, что хотят видеть. Так было всегда и так будет. Кто-то увидел одно, [но] я думаю, что все увидели только то, что я поддерживаю клуб «Спартак» и это было сделано как акция поддержки», — сказала Потапова в студии «Спартак» Online.

21-летняя спортсменка появилась в футболке «Спартака» в матче третьего круга с американкой Джессикой Пегулой (6: 3, 4:6, 5:7) на турнире в Индиан-Уэллсе.

После игры Потапова получила предупреждение от WTA.

Теннис
ФК Спартак (Москва)
Анастасия Потапова
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