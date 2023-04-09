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Сегодня, 13:41

Потапова рассказала о роли тренера Андреева в прогрессе в рейтинге WTA

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о сотрудничестве с тренером Игорем Андреевым.

«Игорь Андреев — потрясающий тренер, специалист своего дела. Рада, что мы решили попробовать работать с ним и что все так складывается. Он приносит абсолютно положительные эмоции как на корте, так и вне его. Игорь сумел найти подход как на корте, так и вне его, работать с ним — огромное удовольствие. Текущее место в рейтинге WTA — его заслуга не только профессиональная, но и личная. Он многому учит меня вне корта. Это один из главных наставников в моей жизни по всем вопросам», — приводит ТАСС слова Потаповой.

Потапова начала сотрудничать с Андреевым в августе 2021 года. Под его руководством россиянка выиграла два турнира WTA. В мировом рейтинге она на данный момент занимает 25-е место, что является лучшим результатом в карьере 22-летней спортсменки.

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Источник: https://tass.ru/sport/17483759
Теннис
Анастасия Потапова
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