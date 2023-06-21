В Федерации тенниса России прокомментировал поражение Касаткиной от Аванесян на турнире в Берлине

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о вылете Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Берлине. Теннисистка уступила соотечественнице Элине Аванесян в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:7.

«Матчи на траве часто имеют свою интригу. Прежде всего надо отметить игру Элины, которая, получив отличный эмоциональный заряд в Париже, продолжила свою победную серию в матчах с именитыми соперницами», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В следующем матче Аванесян сыграет с Анной Блинковой.