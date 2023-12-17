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Сегодня, 21:29

В Госдуме считают, что на украинских спортсменов оказывается давление со стороны чиновников

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отказе украинской теннисистки Марты Костюк от матча с россиянкой Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции.

«Неужели их спортсменов настолько запугали? Если мы посмотрим на ситуацию на протяжении всего года, то наши и украинские теннисисты играли друг против друга практически везде — и это проходило тихо и спокойно. Но отказаться участвовать в турнире, особенно в финале, — это, конечно, круто! Думаю, что это связано с определенным давлением украинских чиновников и их олимпийского комитета, а также лоббистов жесткой конфронтации между нашими странами», — цитирует Свищева RT.

После того, как Костюк отказалась играть с российской спортсменкой в финале турнира в Бур-де-Пеаж, организаторы соревнования приняли решение заявить на решающий матч 1145-ю ракетку мира француза Яниса Газуани Дюрана. Андреева уступила ему со счетом 5:7, 2:6.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246869-svischyov-ukraincy-rossiya-sportsmeny
Теннис
Дмитрий Свищев
Марта Костюк
Мирра Андреева
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