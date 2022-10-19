Векич сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Гвадалахаре

Хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу в первом круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла бразильянку Лауру Пигосси — 6:4, 6:1. Следующей соперницей хорватки будет российская теннисистка Вероника Кудерметова.

Также во второй круг вышли итальянка Мартина Тревизан, канадка Эжени Бушкар и Елена Рыбакина из Казахстана.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Кайла Дэй (США, Q) — 7:5, 6:3

Донна Векич (Хорватия, WC) — Лаура Пигосси (Бразилия, LL) — 6:4, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:5), 6:2