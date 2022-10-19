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Сегодня, 06:16

Касаткина вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она выиграла у китаянки Чжу Линь — 6:1, 6:2.

Следующей соперницей россиянки будет Мария Саккари из Греци. Она выиграла у украинки Марты Костюк — 6:4, 6:4.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Чжу Линь (Китай) — 6:1, 6:2

Мария Саккари (Греция, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:4

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