Винус Уильямс рассказала, как заботится о своем психическом здоровье

Бывшая американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о привычках, которые помогают ей поддерживать хорошее настроение.

«Я не читаю никаких СМИ, это важно. Вы должны оградить себя от этого, чтобы могли сконцентрироваться на собственных мыслях. Вы действительно можете натренировать свой ум думать так, как вам хочется, если потратите на это время — так что медитируйте, пытайтесь осознать свои мысли. Если мысли плохие, то выясните, почему они у вас появились, затем искорените их. Ведите дневник. Это все вещи, которыми я пользуюсь, а другим просто наплевать. Мне же все равно, кто что обо мне думает. Я живу своей жизнью», — цитирует американку Tennisworld.

Винус Уильямс выступала в теннисе до 2020 года. Она является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой.