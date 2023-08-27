Россиянка едва не взяла трофей в США. Но уступила испанке, которая проиграла еще в квалификации

Екатерина Александрова не дотерпела в финале турнира в Кливленде.

WTA 250 (Кливленд). Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 4:6, 4:6

US Open. Квалификация. Третий круг

Вера Звонарева (Россия) — Моюка Утидзима (Япония) — 7:5, 6:3

Екатерина Александрова — хороша на турнирах WTA 250 и 500. Она никогда не заходила далеко на турнирах «Большого шлема» и лишь однажды добралась до полуфинала на «тысячнике. Зато в младших категориях имела успех. И были все основания полагать, что в Кливленде, прямо перед US Open, тоже добьется победы. Александрова в хорошей форме, ее соперница Сара Соррибес Тормо звезд с неба не хватает. Правда, после матча с Вероникой Кудерметовой испанка заявила, что обожает играть в Кливленде и предпочла квалификацию здесь основной сетке других турниров.

Редкое достижение

Кстати, в квалификации испанка успела проиграть. Но по правилам «счастливого неудачника» (lucky loser) испанка попала-таки в основную сетку. И как оказалось, произошла очень редкая для тенниса история — титул выиграла спортсменка, успевшая проиграть на турнире один из матчей. Достаточно сказать, что первая такая ситуация на турнире WTA произошла лишь на 18-й год XXI века — в 2018 году сербка Ольга Данилович тоже обыграла россиянку Анастасию Потапову, в Москве.

Но начиналось для Александровой все здорово. Соперницы обменялись брейками, а затем Екатерина ушла в отрыв. У испанки совершенно не шла первая подача, и россиянка агрессивно действовала на приеме. Хотя иногда атакующего порыва явно не хватало — Катя не шла к сетке, когда могла. Но в первой партии хватало и стандартных решений. А при счете 3:2 у нашей теннисистки даже произошел спор с судьей — она попыталась обсудить со своим отцом-тренером нюансы проигранного гейма, но была прервана судьей. Екатерина возмутилась: «Почему ей можно говорить с тренером, а мне нельзя?» По новым правилам тренерам теперь можно давать подсказки, но они должны быть «короткими». Обсуждения запрещены.

Эмоций из-за ошибок у Александровой действительно хватало, как и обычно — нервы постоянно идут вместе с теннисисткой во всех матчах и вмешиваются в известный им момент. Но первый сет она без проблем довела до победы 6:3, а вот потом начались проблемы.

Екатерина Александрова. Фото Global Look Press

Нервы подвели

И во второй партии Александрова шла на завершение матча, сделала брейк, вела 4:2, но то ли слишком быстро поверила успех, то ли разбудила злость в испанке, которая деморализовала соперницу «кражей» подачи под ноль. Затем Катя расклеилась и отдала еще один свой гейм ударами в сетку и двойной ошибкой. Очень много брака — и он сказался и в решающей момент третьей партии. А испанка, наоборот, и так тащила множество мячей на грани, чем заставляла соперницу тратить больше времени на атаки и чаще ошибаться.

И ведь решающий сет тоже начался с брейка Александровой. В ее игре был очень рваный ритм — то эйс и несколько классных кроссов и ударов по линии, то избиение сетки и аутов. Соперницы дошли до 4:4, и тут у испанки оказалась крепче психика. Брейк-пойнты были и у той, и у другой, только Соррибес Тормо их реализовала, а наша Катя — нет. При этом россиянка героически вытащила себя с 15:40, отыграв два матчбола, но затем допустила ошибку привычную для этого матча по длине, а с четвертого матчбола Сара дошла до трофея.

И не факт, что такое поражение не скажется психологически на теннисистке с Урала на US Open, где ей стартовать с матча против Лейлы Фернандес. И если канадка, как испанка, покажет неуступчивость, все может кончиться в первом раунде.

Зато на одну россиянку в основной сетке US Open сегодня стало больше. 38-летняя Вера Звонарева, финалистка турнира 2010 года, дошла до конца квалификации, обыграв японку Утидзиму. И открывать турнир ей, по иронии судьбы, тоже с «лаки лузером» — бельгийкой Яниной Викмайер.