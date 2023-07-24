Мирра повесила «баранку» украинке Ястремской. Так россиянка поквиталась за сестру

Даяна за весь матч не взяла гейма на своей подаче.

Ladies Open Lausanne, Швейцария. Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:0, 6:2

Россиянка Мирра Андреева провела свой первый матч после Уимблдона, на котором она дошла до четвертого круга. Встреча против украинки Даяны Ястремской на турнире в Лозанне показала, что 16-летняя россиянка не растеряла свою форму. Матч первого круга Мирра провела сверхуверенно.

Замена соперницы

Для Андреевой многое еще в женском туре происходит в первый раз. Так, в Швейцарии она впервые в карьере получила номер «посева» — шестой. Ястремская же начинала путь на турнире с квалификации. Еще в начале игрового дня у россиянки и украинки были в расписании другие соперницы. Мирра в первом круге основной сетки должна была встречаться с француженкой Дианой Парри, а Даяна в финале квалификации — играть против швейцарки Дженни Дюрст.

Однако неожиданно с турнира в Лозанне снялась первый номер «посева» румынка Ирина Бегу. Ястремская числилась первой запасной. Поэтому сетку переделали так, что Андреевой предстояло играть именно с украинкой. Теннисистки раньше не встречались между собой. Но был у матча свой нерв. Уимблдон-2023, который стал успешным для Мирры, сложился не так хорошо у ее старшей сестры Эрики. Из розыгрыша в квалификации ее как раз выбила Ястремская. Поэтому у Андреевой-младшей был отличный шанс поквитаться.

Фото Global Look Press

Матча Мирры и Даяны пришлось подождать. Они должны были играть на центральном корте после встречи двух россиянок Элины Аванесян и Евгении Родины. При счете 6:2, 2:0 в пользу Элины в Лозанне зарядил мощнейший ливень. Игру остановили, а корт закрыли брезентом. Пережидая бурю, Родина все-таки решила не продолжать встречу и отказалась от дальнейшей борьбы.

Примерно через два часа дождь закончился. Однако он был такой силы, что брезент не спас его от дождя. Особенно пострадало покрытие по краям, превратившись в некоторых местах в болото. В результате организаторам потребовалось больше часа, чтобы привести корт в надлежащее состояние. Для этого использовали полотенца, а в наиболее проблемных местах засыпали сухой грунт, привезенный откуда-то на тачках.

Тотальное доминирование

В первом сете Мирра была просто неудержима. Матч россиянка начала с подачи навылет. Временами, конечно, сама подача у Андреевой сбоила, и в стартовой партии было допущено две двойных ошибки. Однако в ответственные моменты мяч падал точно и сильно в нужный квадрат. Поэтому сопернице даже не пришлось мечтать о брейк-пойнтах.

В своих геймах у Ястремской возникли серьезные проблемы: всего 33 процента выигранных мячей с первой подачи. Причина и в ошибках самой украинки, и в потрясающей игре россиянки. Все самые нужные мячи первого сета Мирра взяла красиво и эффективно: брейк-пойнт во втором сете она реализовала, загоняв соперницу по углам; брейк-пойнт в четвертом — превосходным ударом по линии в угол; решающее очко в пятом гейме заработала, послав идеальную «свечку» за спину Даяны. Итог партии красноречив — 6:0.

Фото Global Look Press

После такого холодного душа Ястремская вышла с крепким настроем на второй сет. Украинка с ходу заработала брейк-пойнт, но Мирра выстояла, демонстрируя абсолютное хлоднокровие. Затем Даяна упустила свою подачу со счета 40:15. Таким образом, это был уже восьмой гейм подряд, выигранный россиянкой.

Но в девятом Ястремская все-таки размочила счет, причем на подаче Андреевой. Даяна к ней приноровилась, отвечая на нее дерзко и резко. Да, не все такие ответы попадали в корт, но украинке удалось взять третий и пятый геймы второго сета. Со своей же подачей она так совладать и не смогла. Мирра просто лучше читала игру, особенно в долгих разменах. Не всегда все срабатывало у россиянки технически, так, например, раз за разом проваливался укороченный, но по мысли все действия выглядели верными. При этом Андреева хорошо защищалась под давлением, нейтрализую агрессивные атаки Ястремской.

После матча намеков на рукопожатие у сетки не было. Украинка сразу же быстрым шагом направилась к вышке судьи, не дожидаясь соперницы. Ее путь на турнире завершен. Мирра же идет дальше. Во втором круге 16-летняя россиянка встретится с венгеркой Анной Бондар.