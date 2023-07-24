Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки

Борьба за природную красоту не соответствует идеалам феминизма.

Если вы будете читать про Симону Халеп вне спортивных сайтов, то, скорее всего, наткнетесь на обсуждение ее операции по уменьшении груди. Румынская теннисистка — едва ли не самая известная женщина в мире, которая пошла против моды и не увеличила размер своих самых заметных органов, а наоборот.

Причина была банальной — лишний вес в грудной клетке мешал ей играть в теннис и вызывал сильную боль в спине после матчей. Тем не менее тема операции на груди для Халеп — сложная, и она по возможности старается ее избегать. Поэтому, когда известный американский блогер Эрик Конн стал критиковать спортсменку за ее решение, на него накинулся весь интернет.

Симона Халеп в 2008 году. Фото Getty Images

Блогер обвинил Симону в борьбе против естественной красоты

«Вот возьмем Симону Халеп... Она сделала операцию по уменьшению груди еще в подростковом возрасте. Но почему? А потому что ее грудь размером 34DD мешала реализации спортивной мечты. И ради этой мечты она легла под нож в 17 лет. Только вот знаете что? Это война против женского тела и естественной природы», — написал Эрик Конн, американский блогер и ментальный коуч, известный своими радикально правыми взглядами.

У Конна большая популярность в соцсетях. И, как вы можете догадаться, подобная запись стала открытием ящика Пандоры... Под оригинальным твитом уже больше тысячи рассерженных комментариев. Как от поклонников тенниса, так и от тех, кто просто стремится защитить свободу выбора Халеп как распоряжаться своим телом. К примеру, пользователь под ником JessPected обвиняет Эрика в подростковой объективизации.

«Ощущение права мужчин на тела женщин и девочек не может не беспокоить. Подобный подход во многом и объясняет, почему в нашей культуре поощряются изнасилования и ранние браки, развивается трансфобия и запрещаются аборты. Эти люди и их взгляды на женщин и детей опасны для общества, а подобные комментарии о груди подростка отвратительны», — написала девушка.

Пользователь с ником kokinakkis2 призвал посмотреть на ситуацию со стороны самой Симоны и вспомнить, насколько трудно приходится в жизни девушкам с грудью выше средних размеров. «Вы хотя бы понимаете, как это изнурительно — иметь большие сиськи?! Постоянные боли в спине, неподходящая одежда, ненужное внимание со стороны мужчин-извращенцев. Вы не понимаете, насколько это тяжело, и я думаю, что большинство женщин (включая меня), согласились бы на такую операцию, если бы могли».

Эрик Конн. Фото Соцсети

Выбрала редукционную маммопластику ради успехов в спорте

Важный момент — тема операции на груди неприятна для самой Симоны, и долгие годы она потратила на то, чтобы ее воспринимали как успешную спортсменку, а не как девушку, «лишившую себя естественной красоты». Мысль об операции к ней пришла еще летом 2008 года, когда 16-летняя Халеп завершила юниорскую карьеру победой на «Ролан Гаррос» и возглавила возрастной рейтинг. Переход во взрослые показал стремительный рост результатов, однако ей постоянно что-то мешало. Поэтому она объявила, что осенью уменьшит грудь.

«Из-за груди мне некомфортно играть — ее вес мешает быстро реагировать», — объясняла свое решение румынка. Размер груди Халеп — американский 34DD (международный 75-й, французский 90-й) — значительный, хотя и не предельно большой. 97 сантиметров в самой объемной точке — значительно меньше, чем у Ким Кардашьян и Амбер Роуз.

Похожий размер у американской модели Тайры Бэнкс, с той лишь разницей, что рост Тайры 178 см, а Халеп — 168. Аргументация Халеп про дискомфорт во время матчей устроила далеко не всех. Болельщики даже запустили онлайн-петицию, чтобы переубедить Симону (или даже запретить ей это делать). Волейболистка Алена Щуркова даже заявила, что своим решением Халеп закрывает дорогу в спорт для девушек с похожими физическими данными.

«Если она сделает эту операцию, это всем девочкам с большой грудью скажет, что они не могут заниматься спортом, но это не так, — говорила Щуркова в беседе с The Sun. — Вот У меня 32E, и для меня это никогда не было проблемой. Я бы не отказалась от груди и побольше — и все равно могла бы выступать. У меня гораздо больше рывков, чем у нее, я летаю по всей площадке, и мне непонятно, как большая грудь этому мешает».

Фото Global Look Press

Уменьшение груди — популярная операция по медицинским обоснованиям

Халеп не передумала и спустя семь часов работы хирургов обнаружила себя с грудью 34С. Дальше тема изменений в ее теле стала закрытой для журналистов — обсуждать операцию Симона категорически отказывалась. Если какие-то комментарии от нее и удавалось получить, то все они касались тенниса и готовности Халеп пойти ради любимого дела на серьезные жертвы. «Возможно, без этой операции я сейчас не была бы № 1. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко», — отвечала она на критику.

Тренер Симоны Вим Фиссетт мечтал, чтобы разговоры о груди его подопечной прекратились и люди интересовались игрой девушки, а не размером частей тела. В целом это удалось: когда Халеп была на пике своих возможностей, об операции практически не вспоминали — было не до этого. Но сейчас, когда румынка разбирается в обстоятельствах допингового скандала, пользователи Сети решили вспомнить и другие яркие эпизоды ее насыщенной биографии. Неудивительно, что как поклонники теннисистки, так и простые девушки выступили в ее поддержку, ведь подобная операция — распространенная практика, и часто к этой мысли приходят после консультации с врачом ради бытового удобства.

Считается, что непропорционально большая грудь (макромастия) приводит к болям в спине, шее, плечах, голове, кожным раздражениям, например, от трения белья, невралгии, ограниченной двигательной способности. И в конце концов — плохому эмоциональному фону. Мало того что девушкам с такими особенностями приходится трудно в выборе гардероба, принятии себя. Так еще далеко не все готовы мириться с излишним мужским вниманием в очевидно сексуализированном контексте. Особенно ярко проблема проявляется в подростковом возрасте, когда тело окончательно формируется.

К тому же многих напрягал сам автор критического поста в адрес Симоны. Конн ведет шоу HardMenPodcast с ярко выраженным правым уклоном. Эрик видит в женском спорте проблему и называет его предвестником феминистического апокалипсиса. И якобы только он знает, как вывести этот мир на свет, где прежде всего должна развиваться классическая библейская маскулинность. В твиттере (соцсеть заблокирована на территории России), даже после покупки платформы Илоном Маском, людям с подобными взглядами приходится непросто.