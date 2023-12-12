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Сегодня, 12:00

Мирра Андреева покоряет мир тенниса. Награда лучшему новичку WTA — первый шаг к будущему величию?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Getty Images
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Этот приз в свое время выигрывали сестры Уильямс, Мария Шарапова и Мартина Хингис.

В мировом женском теннисе раздали награды. Не обошлось в списке лауреатов WTA и без россиянки, что особенно приятно. Но в принципе предсказуемо. 16-летняя Мирра Андреева была настолько хороша в своем дебютном сезоне на взрослом уровне, что не назвать ее «Новичком года» было бы, как минимум, странно. Теперь Мирра, совершившая по ходу сезона гигантский скачок в рейтинге из пятой сотни в топ-50, должна сделать следующий, даже более сложный шаг — прорваться в элиту женского тенниса и закрепиться в ней. Заметим, что статистика на ее стороне — большинству «новичков года» затем удавалась впечатляющая взрослая карьера. Достаточно вспомнить сестер Уильямс, Марию Шарапову, Мартину Хингис и многих других теннисных легенд, выигрывавших в этой номинации.

Звездный старт

Если в большинстве видов в последние годы стараются не замечать успехи российских атлетов (многие помнят, как игнорировали в World Athletics достижения прыгуньи в высоту Марии Ласицкене), то в теннисе, к счастью, дискриминации по национальному признаку нет. О чем свидетельствует попадание сразу трех россиянок в список номинанток на «Новичка года» WTA — помимо Андреевой это Диана Шнайдер и Элина Аванесян в компании с Линдой Носковой из Чехии и Пейтон Стирнс из США. Но при всем уважении к достижениям квартета соперниц победа Мирры, прямо скажем, напрашивалась. Ведь она стала настоящей сенсацией, всколыхнувшей мир тенниса.

Отметим, что «Новичок года» вручается с 1977-го — первой победительницей в этой номинации стала американка Трейси Остин. Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей этот приз. До нее были Анна Курникова (1996), Светлана Кузнецова (2002) и Мария Шарапова (2003). Многие другие лауреаты также вписали затем свои имена в истории — Габриэла Сабатини, Аранча Санчес, Дженнифер Каприати, Хингис, Ким Клийстерс, Каролин Возняцки, Агнешка Радваньска, Петра Квитова... С другой стороны, не все обладательницы приза становились затем звездами — к примеру, Агнеш Саваи и Мелани Удин нынче мало кто помнит.

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Но, надеемся, Андреевой теннисное забвение не грозит. Особенно после такого яркого старта. Минувший сезон Мирры получился превосходным. Причем еще в начале 2023-го Андреева выступала по юниорам, дойдя до финала Australian Open среди девушек, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Но затем, еще в 15, начала соревноваться со взрослыми. И минувшей весной выдала фантастическую серию из 17 побед подряд, выиграв из квалификации два крупных турнира ITF (аналог мужских «челленджеров») и дойдя до четвертого круга на супертурнире в Мадриде. Причем по ходу соревнований в столице Испании вундеркинд из России переиграла сразу двух теннисисток топ-20.

На этом Андреева не остановилась — из квалификации дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и четвертого круга Уимблдона. Причем в обоих случаях уступала в трех сетах очень сильным соперницам — Кори Гауфф в Париже и Мэдисон Киз на Уимблдоне. Правда, заключительную часть сезона россиянка провела не столь мощно — наверняка подустала, да и на US Open попала на будущую чемпионку турнира Гауфф. Хотя на супертурнире в Пекине Мирра выиграла четырежды подряд — дошла из квалификации до третьего круга, где была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Теннисистка Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Ждем дуэль с Гауфф?

Благодаря этим результатам Андреева с 405-го места в рейтинге взобралась на 46-ю строчку, пусть сейчас и чуть откатилась — на 57-е место. Но не стоит забывать об ограниченном числе турниров WTA из-за возраста. В целом же Мирра для своих 16 лет демонстрировала просто фантастический теннис, заставляя сравнивать себя с вундеркиндами прошлых лет — Шараповой и Хингис.

«Мирра умеет сильно бить по мячу. У нее достаточно силы. Но при этом она не делает ставку на силовую составляющую. Андреева обладает отличным чувством игры, понимает теннис, что дано не каждому. Она где-то посередине между Хингис и большими хиттерами вроде Шараповой», — так минувшим летом характеризовал россиянку в интервью «СЭ» ее французский тренер Жан-Рене Лиснар. Как отмечал Лиснар, Мирра обладает очень серьезным техническим арсеналом и прекрасно двигается, но ей, само собой, надо прибавлять в ментальной составляющей.

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Что ж, младшая из сестер Андреевых (старшая Эрика пока никак не может войти в топ-100, но также весьма талантлива) способна на очень многое. Ее игра может быть разнообразна (тонкие укороченные, эффектные комбинации), но при этом она способна терпеть в защите, выдерживая монотонные обмены ударов с задней линии. А при необходимости может и пробить навылет как справа, так и слева. Возможно, ей порой стоит действовать более агрессивно, но это нарабатывается с опытом.

Фото Global Look Press

По официальным данным, ее рост 1,71 м, то есть, конечно, она заметно ниже Шараповой (1,88), но, думается, вполне может догнать по росту Серену Уильямс и Гауфф (по 1,75). Да и рост нынешней первой ракетки мира Иги Свентек сопоставим — 1,76. То есть физические параметры не должны помешать россиянке блистать. Главное, продолжать совершенствоваться в игровом и ментальном плане.

Многие, кстати, отмечают работоспособность Мирры, ее фантастическую преданность теннису, что, конечно, должно помочь дальнейшему прогрессу. Прогнозы — дело неблагодарное, но все же рискнем дать ориентир для Андреевой на 2024-й — попадание в топ-20, дебютная победа на турнире WTA, выход в четвертьфинал «Большого шлема». А уже в 2025-м тогда вполне можно будет помечтать и о большем — к примеру, топ-10. Не исключено, что мы в будущем увидим многолетнее соперничество Андреевой и 19-летней на данный момент Гауфф — в духе противостояния Шараповой и Серены. По крайней мере, для женского тенниса, испытывающего дефицит ярких звезд и историй, это будет хорошим подспорьем.

Теннис
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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