Экс-россиянка выиграла «мастерс» в Индиан-Уэллсе, впервые обыграв Соболенко. Белоруска допустила 10 двойных ошибок и едва не заплакала

Елена Рыбакина взяла крупнейший титул в карьере, за который начисляются рейтинговые очки.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Финал в женском одиночном разряде

Елена Рыбакина (Казахстан) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 7:6 (13:11), 6:4

Две сильнейшие теннисистки этого сезона во второй раз за год встретились в финале крупного турнира. Арина Соболенко и Елена Рыбакина разыгрывали титул на Открытом чемпионате Австралии, а теперь сыграли в Индиан-Уэллсе. Победила казахстанская спортсменка, впервые выигравшая у белоруски. Титул стал самым крупным в ее карьере после Уимблдона.

Рыбакина хотела победить, Соболенко чувствовала себя фавориткой

Арина Соболенко и Елена Рыбакина во второй раз за сезон встречались на официальном теннисном матче. А опять — в финале. В конце января в Австралии сильнее оказалась белоруска, которая впервые стала обладательницей титула турнира Большого шлема. У Рыбакиной такой уже был — на ее рейтинг победа на Уимблдоне никак не повлияла, так как очки не присуждались. Прямо сейчас Арина и Лена — две лучшие теннисистки тура. Ига Швентек, у которой сумасшедший запас по очкам, таковой пока не является. Например, она дважды за этот год уступила Рыбакиной.

Соболенко четыре раза до этого встречалась с представительницей Казахстана и четыре раза ее обыгрывала. Каждый раз — в трех сетах, так что нельзя сказать, что какая-то победа досталась ей легко. Лена перед игрой как раз это отметила, выразив надежду, что это наконец изменится: «Я проиграла четыре раза, но все время в трех сетах. Мне нужно просто лучше проводить важные моменты, держать подачу. Потому что несколько раз все решал один брейк», — рассказывала Рыбакина на пресс-конференции.

Соболенко же призналась, что понимает, что она одна из фавориток турнира. Но нужно дальше работать и показывать свой атакующий теннис — одной крупной победы маловато: «Здорово быть одной из лучших теннисисток. Но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать — очень приятно», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Нервы Соболенко

Рыбакина очень хотела отыграться за поражение в финале Открытого чемпионата Австралии, но начала сразу с промаха. Соболенко повела в счете, заработав брейк-поинт. Потом уже на подаче Арины начались проблемы, но опять же перевеса в игре не случилось. В четвертом гейме первого сета три брейк-поинта заработала Рыбакина, но ни одного так и не удалось реализовать.

Повела в партии все-таки Арина после довольно сумбурного розыгрыша у сетки со стороны Рыбакиной, а потом уже классной обводящей свечой Соболенко. После брейка белоруска укрепила позицию, взяв свою подачу. И тут пошел дождь — не в прямом смысле, а в метафорическом. Арина Соболенко допустила сразу две двойных ошибки и позволила Рыбакиной оформить обратный брейк. Потом у белоруски снова был шанс на брейк, а у казахстанки — и вовсе сетбол на приеме. Но шансы утекали, и партия перетекла в тай-брейк.

Там у девушек не заладилось с подачей, поэтому 13-й гейм получился довольно долгим. У Соболенко было две возможности забрать сет, у Рыбакиной — сразу пять. Получилась только последняя попытка — и в этом очень помогли двойные белоруски, которых за партию накопилось десять. При этом у Лены — всего одна.

После такого Арина расстроилась — и шансы были, да нервы подвели. Рыбакиной же наоборот такая пока что локальная победа пошла на пользу — на следующую партию она вышла более уверенной. И сразу же повела в счете, сделав ранний брейк. Дальше шансы были у обеих, но Рыбакина смогла воспользоваться своими и оформила второй брейк. Арина едва не заплакала, но разозлившись и воспользовавшись благоприятным ветром, сделала обратный брейк и готова была побороться за партию. Только в этот раз сильнее оказалась все-таки Лена — она вышла подавать на матч и справилась с этим, с первой же попытки реализовав матчбол.

Рыбакина впервые в карьере победила Соболенко на официальном турнире. Лена теперь станет седьмой ракеткой мира, Арина останется второй. Но в этом году эти теннисистки пока лучшие — они и возглавляют чемпионскую гонку WTA.

Долго расстраиваться или радоваться у девушек нет времени — уже на следующей недели состоится очередной американский «мастерс», только уже в Майями. И там снова будут все сильнейшие теннисистки.