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Сегодня, 19:10

Экс-жена Мамаева ужаснула фанатов своей худобой

Иван Торопцев
Корреспондент
Алана Мамаева.
Фото Соцсети
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Алана Мамаева, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева опубликовала новое фото в своих соцсетях.

Девушка поделилась фотографией в черном платье с открытыми плечами.

Подписчики в комментариях заметили, что Мамаева сильно похудела.

«Что с ней?»

«Пипец худая».

«Алана такая худая, очень перебор!»

«Нравится худоба, конечно, но не настолько».

«Что-то с весом не то, перебор. Слишком худая, болезненно худая, я бы добавила»

Также в комментариях отметилась Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Худыш», — написала Валитова.

«Уже набрала 2 кг!» — ответила Мамаева.

Павел Мамаев и Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

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