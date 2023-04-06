Экс-жена Мамаева ужаснула фанатов своей худобой

Сегодня, 19:10
Алана Мамаева, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева опубликовала новое фото в своих соцсетях.
Девушка поделилась фотографией в черном платье с открытыми плечами.
Подписчики в комментариях заметили, что Мамаева сильно похудела.
«Что с ней?»
«Пипец худая».
«Алана такая худая, очень перебор!»
«Нравится худоба, конечно, но не настолько».
«Что-то с весом не то, перебор. Слишком худая, болезненно худая, я бы добавила»
Также в комментариях отметилась Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
«Худыш», — написала Валитова.
«Уже набрала 2 кг!» — ответила Мамаева.
Павел Мамаев и Алана Мамаева развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.