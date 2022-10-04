Гимнастка Солдатова выложила фото в белом обтягивающем платье

Сегодня, 18:30
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.
Девушка выложила ряд фотографий в эффектном наряде белого цвета.
Свою фотосессию она провела в Екатерининском летнем дворце.
Подписчики отметили внешний вид Солдатовой.
«Прекрасный дворец, прекрасная Александра».
Espectacular.
«Красавица».
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.