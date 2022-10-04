Гимнастка Солдатова выложила фото в белом обтягивающем платье

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка выложила ряд фотографий в эффектном наряде белого цвета.

Свою фотосессию она провела в Екатерининском летнем дворце.

Александра Солдатова. Фото Соцсети

Подписчики отметили внешний вид Солдатовой.

«Прекрасный дворец, прекрасная Александра».

Espectacular.

«Красавица».

Александра Солдатова. Фото Соцсети

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.