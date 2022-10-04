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Сегодня, 18:30

Гимнастка Солдатова выложила фото в белом обтягивающем платье

Александра Солдатова.
Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка выложила ряд фотографий в эффектном наряде белого цвета.

Свою фотосессию она провела в Екатерининском летнем дворце.

Александра Солдатова. Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети

Подписчики отметили внешний вид Солдатовой.

«Прекрасный дворец, прекрасная Александра».

Espectacular.

«Красавица».

Александра Солдатова. Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Александра Солдатова
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