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Волейбол

Сегодня, 21:03

Чемпионка мира Гамова: «Во время карьеры не хватало частного самолета»

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова ответила на вопрос, чего ей не хватало во время профессиональной карьеры.

«Не хватало частного самолета (смеется). Как у многих футболистов есть частный борт: сели и полетели. Это очень круто, но в волейболе, к сожалению, редкость. У кого-то в лучшие годы был частный борт, а у женских команд вообще не было. Один раз нам дали частный борт, когда мы выиграли Лигу чемпионов, чтобы мы быстрее вернулись в Казань. Вот чего не хватало в карьере. Это было бы радостное событие для нас», — цитирует Гамову Legalbet.

Гамова является двукратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой России и победительницей чемпионата Турции. Она выступала за такие команды, как «Метар», «Уралтрансбанк», «Уралочка», московское и казанское «Динамо», а также турецкий «Фенербахче».

Источник: https://legalbet.ru/news/gamova-vo-vremya-kareri-ne-hvatalo-chastnogo-samolyota/
Волейбол
Екатерина Гамова
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