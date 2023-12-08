В Греции задержали 424 человека после нападения фанатов на сотрудников полиции

Вчера, 7 декабря, около 150 фанатов атаковали полицейских во время игры чемпионата Греции по волейболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», сообщает телекомпания ERT.

По информации источника, фанаты, покинувшие сектор во время встречи, напали на сотрудников полиции, которые находились снаружи арены. Болельщики применяли сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается, что одному из стражу порядка перерезало бедренную артерию сигнальной ракетой, выпущенной одним из нападавших. Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице.

Позже греческая полиция заявила о 424 задержанных. Расследование ситуации продолжается.