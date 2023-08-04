Российская волейболистка Антропова получила итальянское гражданство

Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации правительственного Дворца Киджи.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в сообщении.

Антропова получил гражданство Италии за особые достижения по инциативе президента Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

С 2021 года она играет за «Савино Дель Бене», с которым выиграла Кубок вызова ЕКВ и Кубок ЕКВ.