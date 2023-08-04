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Волейбол

Сегодня, 02:55

Российская волейболистка Антропова получила итальянское гражданство

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации правительственного Дворца Киджи.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в сообщении.

Антропова получил гражданство Италии за особые достижения по инциативе президента Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

С 2021 года она играет за «Савино Дель Бене», с которым выиграла Кубок вызова ЕКВ и Кубок ЕКВ.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230804/voleybol-1888086206.html
Волейбол
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