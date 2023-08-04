Российская волейболистка Антропова получила итальянское гражданство

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Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации правительственного Дворца Киджи.
«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение о предоставлении итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в сообщении.
Антропова получил гражданство Италии за особые достижения по инциативе президента Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
С 2021 года она играет за «Савино Дель Бене», с которым выиграла Кубок вызова ЕКВ и Кубок ЕКВ.