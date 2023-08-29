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Волейбол

Сегодня, 11:57

Российский волейболист Мусэрский: «Не вижу себя в Японии — хочу жить в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок японского волейбольного клуба «Сантори Санбердз» Дмитрий Мусэрский рассказал о своих планах на будущее.

«Я не собираюсь связывать жизнь с Японией в долгосрочной перспективе. Изначально ехали посмотреть — а что будет? Интересно поиграть, но это одна часть жизни — на волейболе все не заканчивается. Я не вижу себя в Японии. Хочу жить в России. Нет смысла учить язык или глубоко погружаться в культуру. Мне этого достаточно для жизни, для представления о стране, менталитете и культуре японцев. Я заполнил свой интерес», — приводит слова Мусэрского «Чемпионат».

34-летний волейболист на протяжении пяти сезонов играет за «Сантори Санбердс». С командой он стал вице-чемпионом Японии и победителем клубного чемпионата Азии сезона-2022/23.

Источник: Чемпионат
Волейбол
Дмитрий Мусэрский
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