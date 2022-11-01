Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 17:37

«Белогорье» проведет оставшиеся в 2022 году домашние игры в гостях

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Пять домашних матчей белгородского «Белогорья» в чемпионате России по волейболу будут перенесены на площадки соперников, сообщает сайт клуба.

Пять игр чемпионата России, которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, в Белгороде не состоятся.

Сегодня, 1 ноября, на заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола было принято решение о переносе этих игр на поля соперников.

В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми команды.

С 12 ноября по 29 декабря на «Белгород Арене» должны были пройти матчи «Белогорья» против новосибирского «Локомотива» (12 ноября), петербургского «Зенита» (26 ноября), минского «Строителя» (7 декабря), кемеровского «Кузбасса» (11 декабря) и нижегородского АСК (29 декабря).

Теперь команды и ВФВ должны согласовать и утвердить даты игр с учетом изменившихся условий.

Источник: https://belogorievolley.ru/media/belogoryes_home_matches_in_2022_become_guest_matches/
ВК Белогорье
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
0
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Обвиняемый в употреблении допинга олимпийский чемпион Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле