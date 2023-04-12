«Динамо-Метар» обыграло «Динамо-Ак Барс» в матче 1/4 финала чемпионата России

«Динамо-Метар» обыграло «Динамо-Ак Барс» в третьем матче серии 1/4 финала женской суперлиги — 3-0 (25:18, 25:19, 25:13).

Таким образом волейболистки челябинского клуба стали четвертым полуфиналистом чемпионата России по волейболу среди женских команд.

В полуфинале «Динамо-Метар» встретится с московским «Динамо», во второй паре сыграют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Полуфинальные серии до трех побед стартуют 16-19 апреля.

В рамках розыгрыша 9-го места в российской суперлиге «Минчанка» уступила «Енисею» в пяти партиях — 2-3. Завтра, 13 апреля, будет сыгран второй поединок между этими клубами.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (18:25, 19:25, 13:25)

Матч за 9-е место

«Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Минск) — 3:2 (22:25, 25:18, 25:18, 23:25, 21:19)