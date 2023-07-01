Губернатор Калининградской области: «У нас теперь аж три команды по игровым видам спорта находятся в премьер-лиге российского спорта»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, сколько регион тратит на женскую волейбольную команду «Локомотив».

«У нас за пять лет своего существования команда «Локомотив» выиграла три серебра и два золота в российском чемпионате. Она нам обходится в очень в небольшие средства. Мы помогаем «Локомотиву», если не ошибаюсь, на сумму в 15 миллионов или 20 миллионов рублей. И эта сумма идет на молодежку. В остальном их финансирует РЖД.

Я хочу похвалить Александра Косырькова, директора клуба. Он выстроил такую отлично работающую пирамиду в подготовке девочек — вот с самого юного возраста, когда они начинают заниматься волейболом и до, собственно говоря, уже основной команды, которая играет в Суперлиге. Но я могу вам сказать, что у нас и клуб в регби-7 «Балтийский штурм» вышел в высшую лигу. Поэтому у нас теперь аж три команды по игровым видам спорта находятся в премьер-лиге российского спорта", — цитируют «Известия» Алиханова.