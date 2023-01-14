Лидер чемпионата России «Динамо» победило «Старт» в матче женской суперлиги

«Динамо» из Москвы победило «Старт» в матче женской суперлиги по волейболу в трех сетах.

Лидер чемпионата России выиграл 14-й матч в сезоне и сохраняет первое место в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Протон (Саратов) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:13, 25:13, 25:21)

14 января.

Динамо Кр (Краснодар) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:15, 25:20, 22:25, 25:13)

14 января.

Динамо М (Москва) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:13, 25:23, 25:13)

14 января.