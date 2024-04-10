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«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и вышел вперед в серии 1/2 финала суперлиги

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10 апреля завершились матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.

«Локомотив» из Калининградской области дома победил московское «Динамо» (3:2), красно-зеленые вышли вперед в серии — 2-1. В другой встрече «Ленинградка» на своей площадке обыграла казанское «Динамо» со счетом 3:1, команда из Татарстана ведет в серии 2-1.

В четвертом матче серии за 5-8 места «Уралочка-НТМК» уступила «Протону» (1:3). Саратовская команда победила в серии 3-1.

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала. Третьи матчи

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (17:25, 20:25, 25:17, 25:20, 15:9)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:19)

Матчи за 5-8 места

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (22:25, 25:22, 26:28, 27:29)

ВК Динамо (Казань)
ВК Ленинградка
ВК Протон
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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