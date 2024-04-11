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Сегодня, 21:00

Казанский «Зенит» обыграл «Факел» во втором матче полуфинала суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит-Казань» дома победил «Факел» во втором матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11). Счет в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.

Третий матч между командами пройдет 15 апреля.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:11)

Счет в серии: 1-0

1/2 финала за 5-8-е места

«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:9)

«Зенит СПБ» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:16, 25:20, 13:25, 25:20)

Волейбол
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Факел (Новый Уренгой)
0
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