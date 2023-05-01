Тренер «Динамо» Брянский назвал ключевой причиной поражения от казанского «Зенита» брак в атаке

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии с казанским «Зенитом».

«Динамо» уступило 0-3. Счет в серии 0-1 в пользу казанского «Зенита».

«Соперник сегодня не был идеален, но мы показали ужасающую игру в отдельных компонентах. Не сказал бы, что у нас зависимость от подачи. Мы совершили ошибки, которые обычно не совершаем. И это по-настоящему проблемная история, а не количество неподанных подач. Не забивали в моментах, которые должны завершать 100%. В результате атаки в аут. Восемь раз выдали в аут. Казань играла хорошо и надежно на сложных мячах, но в атаке не блистала. Но наш брак позволил им победить. Ключевые моменты мы не взяли, дальше был вопрос уже в настрое и настроении», — сказал Брянский.

Второй матч финальной серии пройдет 3 мая в Казани.