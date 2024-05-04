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Сегодня, 18:56

«Оренбург» одержал победу над «Крыльями Советов» и прервал серию из четырех поражений

Алина Савинова
Игроки «Оренбурга» и «Крыльев Советов».
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.

На 24-й минуте игры гол с пенальти забил защитник команды хозяев Матиас Перес. На 53-й минуте Амар Рахманович сравнял счет. Через 14 минут Дмитрий Воробьев забил второй мяч оренбуржцев.

«Крылья Советов» с 40 очками располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 29 баллов и поднялся на 11-ю строчку. Команда Давида Деограсии прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.

В следующем туре оренбургская команда сыграет против «Локомотива», а клуб из Самары встретится с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Крылья Советов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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