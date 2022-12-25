Волков признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России

Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России по волейболу между клубом из Казани и «Факелом».

«Зенит-Казань» уверенно победил в трех партиях со счетом 25:16, 25:14, 25:21. Волков набрал 17 очков.

Награду «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» спортсмену вручил руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ Александр Гурьянов.

«Зенит-Казань» стал 11-кратным обладателем Кубка России по волейболу. «Факел» второй раз в истории завоевал серебряные медали турнира.

БЕТСИТИ Финал Кубка России проходил 24-25 декабря в Новом Уренгое.