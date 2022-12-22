От БЕТСИТИ Финала Кубка России ждут лишь одного итога. Поражение «Зенита» станет суперсенсацией

Прогнозы и ставки на БЕТСИТИ Финал Кубка России по волейболу 2022 года

Казанцы слишком сильны для соперников.

Перед Новым годом состоится одно из главных событий в отечественном волейболе — четыре команды в трех матчах определят обладателя Кубка России. Правда, в этом году интрига минимальна — у одного из участников слишком большое преимущество перед соперниками.

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Когда состоится и где смотреть матчи БЕТСИТИ Финала Кубка России

БЕТСИТИ Финал Кубка России с участием казанского «Зенита», новосибирского «Локомотива», новоуренгойского «Факела» и «Белогорья» состоится 24 и 25 декабря в Новом Уренгое. Полуфиналы и битву за титул покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

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Решающий раунд турнира состоит всего из трех матчей — двух полуфиналов и финала. Кажется, будто соревнование максимально скоротечно, но это не так — Финал предварял продолжительный отборочный этап. Каждая команда провела по девять встреч, и за титул сыграют действительно достойные и самые стабильные клубы.

«Зенит», «Локомотив» и «Белогорье» заняли первые места в своих группах в квалификации и отобрались в Финал по спортивному принципу, а «Факел» получил путевку как хозяин этапа — не зря Финал пройдет в Новом Уренгое.

Несмотря на этот факт и на то, что у коллектива Романа Яковлева семь поражений в восьми последних матчах, «Факел» — не аутсайдер БЕТСИТИ Финала Кубка России. По мнению аналитиков букмекерской компании, новоуренгойцы занимают третью строчку в списке претендентов на трофей, на них можно поставить за 8.80.

Дело в том, что «Факелу» достался лучший вариант при жеребьевке полуфиналов — хозяева сыграют с новосибирским «Локомотивом». Хотя в Суперлиге «железнодорожники» идут на высокой четвертой строчке, при всем уважении они не «Зенит» или «Белогорье». Тому же «Факелу» «Локо» проиграл трижды в пяти последних матчах, а их последняя встреча 7 декабря завершилась плотными 3-2 в пользу новосибирцев и 19:17 в решающей партии. Кстати, успех команды Пламена Константинова можно взять за 4.20.

Кому точно не повезло, так это «Белогорью». Третьему по титулам в истории российского волейбола клубу в полуфинале предстоит сыграть с «Зенитом». И это будет для белгородцев испытанием — с учетом того, как в последнее время у них складываются встречи с топ-клубами. В новом сезоне команда Бориса Колчина провела шесть матчей против двух «Зенитов», московского «Динамо», «Локомотива» и проиграла четыре из них — как раз все последние. Поэтому на триумф «Белогорья» котировка — 12.0.

Фаворит, конечно, казанский «Зенит». Во-первых, этот клуб и Кубок России стали синонимами: бело-голубые выиграли турнир шесть раз за последние семь лет, а в 2020-м выбыли в полуфинале. Гегемония команды из Татарстана достигла невероятных масштабов, и даже психологически справиться с ней будет тяжело любому.

Во-вторых, «Зенит» играет в последнее время восхитительно: идет на серии из 11 побед подряд, девять из которых — сухие. За последние два месяца казанцы обыграли всех других участников Финала в Суперлиге — еще один показатель их силы.

На успех команды Алексея Вербова коэффициент всего 1.45, и он вполне оправдан — больше дать на превосходящего соперников в разы гиганта просто невозможно.

Прогноз от «СЭ»: казанский «Зенит» — чемпион за 1.45.

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