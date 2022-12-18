Кубок России едет в Москву. Триумф женского «Динамо»

Обладателем женского Кубка России, носящего имя знаменитого тренера Гиви Ахвледиани, стало московское «Динамо».

Кубок России. Женщины

Матч за 3-е место

«Динамо-Метар» — «Тулица» — 3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7)

Финал

«Динамо» — «Локомотив» — 3:0 (25:15, 25:23, 25:20)

«Финал четырех» — событие настолько же зрелищное, насколько и скоротечное. Четыре матча за два дня — и вот уже одна из команд поднимает трофей над головой. Один неудачный матч может перечеркнуть все, добытое по ходу турнира. Поэтому такой формат всегда испытание — и физически, и психологически. Сразу и не скажешь, в каком плане приходится сложнее.

«Кто первым справился с волнением, тот и выиграл», — сказала накануне о полуфинале блокирующая «Динамо» Екатерина Енина. Прошли сутки, и теперь уже волнения меньше, зато на кону еще больше. Одни играют за титул, другие — чтобы не оказаться худшими из лучших. В любом случае мы за этот финал должны сказать спасибо Туле, ее прекрасной арене и болельщикам. Особенно тем, кто прибыл за своими командами из других городов.

Кубковая игра

В матче за третье место явного фаворита определить было трудно. Может, чуть больше шансов было у «Тулицы», на стороне которой были домашние трибуны и статус хозяек «Финала четырех». С другой стороны, «Динамо-Метар» стоит выше в таблице чемпионата страны, а после полуфиналов имел на несколько часов отдыха больше. В ситуации, когда нужно выходить на площадку два дня подряд, это важный фактор. Тем более что тренер тульской команды Андрей Подкопаев накануне отмечал, что подобного опыта у его подопечных не так много. Между прочим, если «Тулица» — дебютант решающей стадии Кубка России, то челябинский клуб трижды брал этот трофей, пускай и в далекие 90-е.

В общем, как ни взвешивай, вероятность победы одной из команд в бронзовом матче близилась к 50 на 50. В этом убеждало и начало игры — команды шли рядом друг с другом, показывая очень зрелищный волейбол. На арене то и дело включалась задорная музыка, иллюстрирующая красивые блоки, атаки, эйсы. Но вдруг в игре «Тулицы» что-то неуловимо разладилось, и за считаные минуты 8:8 на табло превратились в 9:17 — хозяйки били по аутам, не могли принять подачу, утыкались в блок. Этот сеанс коллективного помешательства стоил тульской команде первой партии — «Динамо-Метар» удачно задействовал в атаках Ангелину Сперскайте и Ольгу Яргычеву и довел дело до победы.

Второй сет начался с рывка команды гостей 5:1 на тех же козырях — атаки Сперскайте, на которую «Тулица» так и не нашла управы, надежный блок и ошибки соперниц. В середине партии, впрочем, хозяйки сравняли счет, в основном усилиями Нины Касаткиной, после удачной атаки подавшей два эйса подряд. При этом в обороне по-прежнему надежнее был «Динамо-Метар», который вошел в концовку с преимуществом «+5». «Тулица» спасла три сетбола, но на четвертом Ольга Ефимова подала в сетку.

Отступать было некуда, и тульские девушки начали третий сет с места в карьер. Со счета 4:5 они набрали пять очков подряд, причем три из них пришлись на долю удачно вышедшей на замену Касаткиной, которая дважды подряд зачехлила оппоненток. Этот отрезок выдался очень удачным для 23-го номера «Тулицы», да и вообще вся команда поймала кураж и играла здорово. Нападение хозяек не замечало блока «Динамо-Метара», порой даже тройного, плюс у челябинской команды захромал прием. Это не позволило им даже зацепиться за концовку, и команда Подкопаева взяла первый сет в домашнем «Финале четырех». Развивая успех, «Тулица» попробовала оторваться и в четвертой партии, но соперницы были начеку. Завязалась напряженная борьба, в которой хозяйкам удалось подойти к концовке лидером. Сперскайте во главе атаки «Динамо-Метара» была по-прежнему в ударе, но проблемы на приеме подвели команду. Дело дошло до тай-брейка.

На нем, казалось бы, психологическое преимущество на стороне хозяек, но игроки «Динамо-Метара» вкладывались в каждый удар словно в последний и быстро создали отрыв. Пять мячей для укороченного сета — очень серьезно. В таком ключе игра докатилась до последних розыгрышей, и, к огорчению трибун, отчаянно болевших за своих, уральские волейболистки игру уже не отпустили.

— Настоящая кубковая игра, — отметил рулевой «Динамо-Метара» Александр Кошкин. — «Тулица» с помощью замен переломила игру, соперницы пошли ва-банк, использовали, наверное, весь свой состав. Удачно вошла Нина Касаткина, к которой мы основательно не готовились, это нас немного выбило из колеи. У нее пошла игра, и во многом благодаря этому счет по сетам сравнялся. В пятой партии все решил настрой, нам уже нечего было терять. Были опасения, но девчонки молодцы, собрались.

Не вытащить и локомотивом

Кстати, «Динамо-Метар» и «Тулица» до этого вечера в нынешнем сезоне еще не встречались, а вот участницы финального матча уже сыграли в чемпионате России. Та встреча прошла дистанцию в пять сетов и стала настоящей перестрелкой Наталии Гончаровой и Ксении Парубец — 58 очков на двоих. Обе, кстати, стали заметными уже на старте финального матча, который тоже имел все основания затянуться. Излишне говорить, что и здесь заведомого фаворита не было: «Динамо» — лидер чемпионата, а «Локо» — действующий обладатель звания сильнейшей страны. Бело-голубые четыре раза брали Кубок, зато калининградская команда — финалист прошлого розыгрыша.

Впрочем, как сказал главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко после победы в субботу, уже этот матч сразу после окончания стал историей, не говоря о предыдущих встречах с «Динамо». Обеим командам нужно было начинать все заново, и от Кубка России их отделяла победа в одной конкретной игре.

Первый же сет которой вышел фантасмагорическим. Команды боролись на равных примерно до середины партии, а потом «Динамо» врубило вторую космическую скорость и улетело от соперниц. Чтобы остановить этот порыв, штабу «Локо» не хватило и двух тайм-аутов. отлично в атаке смотрелась Гончарова, но не менее эффективными были и Маргарита Курило с Екатериной Ениной, и связующая Евгения Старцева, и блок бело-голубых. Партия закончилась почти неприличным для финалов счетом 25:15.

Но это, конечно, было только начало. «Локомотив» ринулся в погоню, временно прикрыв динамовскую вольницу в атаке. После того как Юлия Бровкина и Парубец зачехлили Гончарову, отрыв калининградской команды достиг трех очков. Обе команды показывали просто феерическую игру в обороне, поднимая «мертвые» мячи. Но «Динамо» хватило нескольких минут, чтобы выиграть очередной отрезок со счетом 11:3. Атака команды Константина Ушакова вновь была просто неудержима, а блок под управлением Ирины Фетисовой — железобетонным. Но пяти очков преимущества для спокойной концовки москвичкам не хватило. Активизировалась в атаке Парубец, ей помогла Кроткова, и счет стал равным. В этот момент «Динамо» воспользовалось проверенным рецептом — победу во второй партии команде принесли удары Гончаровой и Курило.

Как вытаскивать матчи, уступая два сета, нам чуть раньше уже показала «Тулица». Впрочем, у «Динамо» на этот счет было свое мнение. В начале третьей партии бело-голубые набрали пять очков подряд — атака Гончаровой и четыре ее же подачи. Чуть позже она невероятным по траектории ударом нашла самый угол площадки, и перевес команды Ушакова достиг «+4». После этого пришло время Парубец, которая реализовала пару атак подряд и оставила «Локомотив» в игре. Но ее визави Гончарова продолжала решать свои моменты и тащить «Динамо» к трофею. Середину партии москвички снова уверенно оставили за собой. А когда лидеры бело-голубых в форме, такую игру, перефразируя классика спортивного репортажа, не вытащить и локомотивом. «Локомотив» честно попробовал — у него не получилось. «Динамо» берет Кубок Ахвледиани в пятый раз в истории, а калининградский клуб второй год подряд остается с серебром.