Звезда сборной США выручает питерский «Зенит»

Обзор 9-го тура волейбольной суперлиги.

Девятый тур волейбольной суперлиги принес новые интересные сюжеты. Борьба за первую строчку становится острее. Важную роль в этой борьбе ближе к экватору регулярного чемпионата играет глубина состава.

Питер не пугают травмы

Скамейка «Зенита» из Санкт-Петербурга сейчас выглядит наиболее впечатляющей. В домашнем матче девятого тура против «Белогорья» лидер чемпионата играл без основного диагонального Виктора Полетаева, который получил небольшую травму.

Но с такой серьезной потерей «Зенит» справился буднично. Состав команды этой осенью пополнил звездный американец — Мэтью Андерсон. Его номинальное амплуа — доигровщик, но в сборной США он чаще выполняет роль как раз диагонального. Поэтому Андерсон спокойно вышел на непривычно-привычной позиции и прекрасно себя проявил против «Белогорья».

«Зенит» ожидаемо выиграл и по-прежнему идет без поражений. Среди героев матча Иван Яковлев, который набрал 9 очков на блоке. Тем самым он повторил свой же клубный рекорд, установленный в 2020 году.

Волейболисты московского «Динамо». ВК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» засмотрелось на игру АСК

Преследователи «Зенита» осечек в девятом туре не допустили. Однако московское «Динамо» внезапно провалилось на старте выездного матча против АСК. В первом сете хозяева разгромили действующего чемпиона — 25:16. «Первую партию сегодня мы стояли и смотрели, как АСК играет в прекрасный волейбол», — сказал после матча капитан бело-голубых Павел Панков. Получив холодный душ на старте, москвичи собрались и добыли выездную победу.

Казанский «Зенит» тоже не отстает. В девятом туре он легко разобрался с «Кузбассом» — 3:0. Еще пару лет назад команда из Кемерова давала бой любому сопернику, да и сама находилась в топе российского волейбола, но за последние годы состав «Кузбасса» заметно ослаб.

Николай Карполь. ВК «Уралочка»

Карполь взбодрил «Уралочку»

В нынешнем сезоне «Уралочка» испытывает серьезные проблемы. К девятому туру серебряный призер прошлого розыгрыша женской суперлиги подошел, имея пять поражений подряд. Поэтому на игру против «Динамо» из Краснодара «Уралочка» отправилась в усиленном составе — матч посетил Николай Карполь. В последние годы легендарный тренер не ездит на гостевые матчи, если только это не решающие встречи в плей-офф. Присутствие Карполя-старшего, похоже, помогло команде — сухая победа, прервавшая неприятную серию.

Классный матч получился в Туле, где местная «Тулица» принимала «Заречье-Одинцово». Хозяева одержали волевую победу, уступая 0:2 по сетам. Но на матче случилось еще одно примечательное событие. На площадку вышел мужчина с цветами, который сделал предложение доигровщице «Тулицы» Ольге Ефимовой. Девушка сказала: «Да!»

Главная сенсация тура случилась в Санкт-Петербурге. «Ленинградка» на тай-брейке нанесла первое в сезоне поражение московскому «Динамо». Хозяева нашли противоядие на атаки Наталии Гончаровой, а также на порядок лучше подавали и работали на приеме. Несмотря на поражение, «Динамо» продолжит лидировать в суперлиге.

Суперлига. Мужчины. 9-й тур

«Урал» — «Енисей» — 3:2 (25:20, 25:22, 28:30, 22:25, 17:15)

«Зенит» СПб — «Белогорье» — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21)

«Кузбасс» — «Зенит-Казань» — 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)

АСК — «Динамо» М — 1:3 (25:16, 19:25, 14:25, 22:25)

«Динамо-ЛО» — «Строитель» — 3:0 (25:23, 29:27, 25:16)

«Югра-Самотлор» — «Локомотив» — 2:3 (25:21, 25:17, 20:25, 15:25, 13:15)

«Факел» — «Нова» — 3:2 (21:25, 25:20, 25:20, 24:26, 15:12)

«Газпром-Югра» — «Нефтяник» — 3:1 (19:25, 25:16, 25:21, 25:16)



Суперлига. Женщины. 9-й тур

«Липецк» — «Минчанка» — 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)

«Динамо» Кр — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (24:26, 24:26, 23:25)

«Тулица» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:27, 27:29, 31:29, 25:19, 15:11)

«Динамо-Метар» — «Локомотив» — 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 22:25)

«Енисей» — «Спарта» — 2:3 (22:25, 22:25, 25:17, 25:21, 11:15)

«Протон» — «Динамо-Ак Барс» — 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21)

«Ленинградка» — «Динамо» М — 3:2 (25:16, 29:27, 20:25, 23:25, 15:13)