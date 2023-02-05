Дерби «Зенитов» и лидерство в чемпионате — за Казанью. Что происходит в волейбольных чемпионатах

В мужской суперлиге продолжаются битвы лидеров.

Гвоздем программы 21-го тура чемпионата России стала встреча в Петербурге двух «Зенитов» — местного и казанского. Команда из города на Неве со старта чемпионата одержала 18 побед подряд, но в конце января дважды подряд в пяти партиях проиграла конкурентам — сначала московскому «Динамо», а потом «Локомотиву» в Новосибирске. «Зенит-Казань», напротив, в начале турнира выглядел не блестяще, но к выезду в Петербург подошел на серии из 14 побед подряд. У двух команд перед очной встречей было равное количество очков — и победитель становился единоличным лидером суперлиги.

«Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9). Фото Соцсети Фото Соцсети

Время первых

21-й тур, как и предыдущие, вышел по расписанию просто зубодробительным. Даже хорошо, что он растянулся сразу на пять дней. И начался еще в среду невероятным возвращением «Локомотива» — на своей площадке сибиряки горели 0:2 с «Динамо-ЛО». Но Пламен Константинов встряхнул команду заменами, блестяще сыграл Омар Курбанов, и «Локо» вытащил тяжелейший матч на тай-брейке.

Следом идущее в группе лидеров «Динамо» неожиданно легко справилось с «Белогорьем». Парням Константина Брянского для этого понадобилось три сета и чуть больше часа на площадке. Номинальные хозяева слишком много ошибались, а динамовцы выдавали мощные серии и уходили вперед.

Что касается центрального матча, то к нему фаворитом, учитывая обстоятельства, подошли не хозяева, а казанцы. И чтобы подтвердить этот статус, команда Алексея Вербова потратила все те же три сета. Да, первые два складывались очень напряженно, игра шла обоюдоострая. В первом сете «Зенит-Казань» ликвидировал отставание «-5», во втором вытащил концовку. Не очень ладилась игра у лидера хозяев Егора Клюки, которого постоянно нагружали приемом. А вот Максим Михайлов атаковал с завидной эффективностью, и управу на него «Зенит» так и не нашел. Поражение стало для петербуржцев третьим подряд и первым со счетом 0:3 за год.

Учитывая календарь, этот успех казанцев — солидная заявка на первое место по итогам «регулярки». Теперь они на три очка опережают «Динамо» и «Зенит». И если обойдется без сенсаций и форс-мажора, то «Зенит-Казань» сохранит лидерство. А вот кто будет вторым, пока сказать сложно — динамовцы впереди лишь по дополнительным показателям.

Непоколебимый статус-кво

В женской суперлиге таких статусных матчей, как у мужчин, на 18-й тур не выпало. Самой громкой афишей был матч действующих чемпионок из «Локомотива» и заглянувшей в Калининград «Тулицы». И эта игра получилась для хозяек не такой простой, как может показаться по итоговому протоколу.

В первой партии «Тулица» повела со старта 7:2, и «Локо» догнал соперниц только к середине партии усилиями Татьяны Кадочкиной и Ксении Парубец. Похожая картина сложилась в третьем сете, когда тульские девушки вели с перевесом в пять мячей. Но за счет опыта и более высокого класса «Локомотиву» удалось взять все три партии.

Сухие победы одержали и другие лидеры — московское «Динамо» уверенно обыграло «Заречье-Одинцово» и по-прежнему вне конкуренции, а «Ленинградка» удачно съездила в Минск. Казанское же «Динамо-Ак Барс» реабилитировалось в Екатеринбурге за поражение от «Локомотива» в прошлом туре.

Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9)

«Белогорье» — «Динамо» — 0:3 (13:25, 17:25, 19:25)

«Факел» — «Урал» — 3:0 (26:24, 25:23, 25:23)

«Югра-Самотлор» — «Нефтяник» — 1:3 (21:25, 25:18, 20:25, 23:25)

«Газпром-Югра» — «Строитель» — 3:0 (25:22, 25:15, 25:16)

«Енисей» — АСК — 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:19)

«Зенит» — «Зенит-Казань» — 0:3 (22:25, 24:26, 19:25)

«Кузбасс» — «Нова» — 3:0 (25:15, 25:21, 25:23)

Суперлига. Женщины

18-й тур

«Липецк» — «Динамо» Кр — 0:3 (10:25, 21:25, 16:25)

«Минчанка» — «Ленинградка» — 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)

«Уралочка-НТМК» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

«Локомотив» — «Тулица» — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

«Заречье-Одинцово» — «Динамо» М — 0:3 (16:25, 15:25, 21:25)

«Спарта» — «Протон» — 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:21)

«Енисей» — «Динамо-Метар» — 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:20)