Сербия обыграла Доминикану и продолжила беспроигрышную серию на женском ЧМ-2022 по волейболу

5 октября прошли очередные матчи второго раунда женского чемпионата мира по волейболу. Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Волейбол Чемпионат мира. Женщины 2-й раунд Группа E Италия — Япония — 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:15) 5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy». Китай — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:15, 25:19, 25:21) 5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy». Бельгия — Аргентина — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23) 5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy». Группа F Турция — Канада — 3:0 (25:22, 26:24, 28:26) 5 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Сербия — Доминиканская Республика — 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) 5 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Таиланд — Германия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 23:25) 5 октября. Лодзь. «Atlas Arena». США — Польша — 0:3 (23:25, 20:25, 18:25) 5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».