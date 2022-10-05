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5 октября, 23:01

Сербия обыграла Доминикану и продолжила беспроигрышную серию на женском ЧМ-2022 по волейболу

Мария Гусева

5 октября прошли очередные матчи второго раунда женского чемпионата мира по волейболу.

Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

2-й раунд

Группа E

Италия — Япония — 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:15)

5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Китай — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:15, 25:19, 25:21)

5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Бельгия — Аргентина — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23)

5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Группа F

Турция — Канада — 3:0 (25:22, 26:24, 28:26)

5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Сербия — Доминиканская Республика — 3:0 (26:24, 25:20, 25:17)

5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Таиланд — Германия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 23:25)

5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

США — Польша — 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)

5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

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Бразилия нанесла Италии первое поражение на женском ЧМ-2022 по волейболу