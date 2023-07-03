Венгров заставили участвовать в фарсе в матче со сборной США. Скандал в водном поло

Сегодня, 14:00
Лос-Анджелес. Кубок мира по водному поло.
Суперфинал. Матч за третье место. Венгрия — США — 13:14 (5:6, 3:3, 4:1, 1:4)
В Лос-Анджелесе состоялся суперфинал Кубка мира по водному поло — новой вариации мировой лиги World Aquatics. Пусть турнир и имеет спорное значение, решающие матчи болельщики точно запомнят. Особенно игру за бронзу, где встретились США и Венгрия. Ведь эти команды уже успели провести серию пенальти, начать награждение призеров... И в этот момент судьи решили отменить результаты игры и перезапустить решающие минуты.
Как оказалось, во время матча арбитры допустили фатальную ошибку и неправильно посчитали число удаленных игроков у Венгрии. Поэтому победу европейцев признали недействительной и дали американцам еще один шанс на успех. Но справедливо ли решение отменять итоги завершенного матча?
Действующий чемпион мира Испания выиграла суперфинал Кубка мира по водному полу незадолго до старта чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года. Испанцы уверенно обыграли в финале Италию 10:4 и стали лучшей командой турнира. Прямо скажем, в этом результате нет новости. Чего не скажешь о «малом финале» — игре за бронзу. Хозяева суперфинала — сборная США — принимали Венгрию. Сначала американцы уступили в серии пенальти, но затем получили второй шанс и победили со счетом 14:13.
Суммарно игра продлилась четыре с половиной четверти плюс отмененная серия пенальти. Четыре стандартных периода — и половина последнего «дополнительно» по решению судей. Венгры уже начали праздновать победу, но незадолго до награждения пришло официальное объявление World Aquatics: «В результате изучения апелляции команды США последние 4:24 минуты четвертой четверти Венгрии против США будут переиграны».
Самое забавное, что к матчу готовились уже финалисты — в подтрибунном помещении разминались испанцы и итальянцы. Поэтому концовку матча США и Венгрии провели через три часа после финального матча. Как же так в принципе вышло? Все дело в том, что на середине пятой минуты четвертой четверти встречи был удален венгерский игрок. Семь секунд спустя еще один венгр получил удаление. На этот раз уже в штрафной, поэтому был назначен пенальти. Венгерский голкипер Сома Фогель отразил удар американца Кора Хупера, и мяч ушел на угловой. В результате чего США получили новое владение мячом, уже в формате 6 на 5. Но в суматохе после пенальти сразу два венгерских игрока вернулись в воду после отраженного удара. Американцы сразу начали жаловаться и просили убрать лишнего игрока, поскольку время удаления на тот момент не истекло.
В моменте судьи свое решение не изменили и позволили Венгрии защищаться вшестером. Зато постфактум их решение признали ошибкой. В первый раз США сравняли счет за три минуты до конца. Обе команды могли забить победный мяч, но в результате все дошло до серии пенальти, в которой лучше себя показали венгры. Только вся эта серия пенальти осталась фикцией, поскольку все, что происходило на поле в последние четыре с половиной минуты, обнулили. Забавно и то, что венграм пришлось искать для доигровки встречи новые шапочки — ряд игроков подарили свои фанатам. Они вообще не хотели выходить на эту переигровку, называя ее фарсом, однако в таком случае Венгрии присудили бы техническое поражение. Игра в меньшинстве и слабая мотивация сыграли свою роль. Со второй попытки американцы забили победный гол и выиграли бронзу.
И все-таки послевкусие от такой победы останется у многих. Хотя с точки зрения справедливости правда на американской стороне — судьи действительно совершили важную влияющую на результат ошибку, а у венгров были шансы сохранить свой успех. В конце концов они на момент переигровки вели в счете 13:12 и могли победить со второй попытки даже без серии пенальти — только сохранив свои ворота в неприкосновенности. Однако они пропустили на розыгрыше американского большинства два мяча и проиграли. Только вот подобные судейские ошибки — это часть спорта, и устраивать подобные переигровки — это открывать ящик Пандоры. Сколько ошибочно отмененных голов, неправильных удалений и других фатальных событий было в футболе, хоккее, баскетболе, да в том же водном поло! И разве это повод каждый раз переигрывать матч заново? После драки кулаками не машут.