Умер в самолете после Азиатских игр. Внезапная смерть легендарного тренера по водному поло

Петар Поробич выиграл много титулов на клубном уровне, а также побеждал на ЧМ и ЧЕ со сборными Югославии и Черногории.

В понедельник, 9 октября, при драматических обстоятельствах скончался главный тренер мужской сборной Китая, легенда балканского водного поло Петар Поробич. Тренер умер от внезапной болезни, поразившей его во время полета из Китая в Стамбул. Самолет сделал вынужденную остановку в Анкаре, но бригада скорой помощи не смогла спасти известного специалиста. Еще в субботу, 7 октября, Поробич был у бассейна во время финала Азиатских игр в Ханчжоу, в котором его Китай проиграл Японии (7-11). Поробичу было всего 66 лет.

Золото ЧМ и Европы

Петар родился в Которе в 1957 году. На протяжении всей игровой карьеры он был членом клуба родного города Приморац и выступал за юношескую сборную Югославии. Свою тренерскую карьеру он начал в том же «Примораце» в 1982 году. Также на клубном уровне он тренировал сербский «Бечей», черногорский «Ядран», российский «Штурм», турецкий «Галатасарай» и российский «Синтез Казань».

С «Бечеем» Поробич выиграл чемпионат и Кубок Югославии. В «Ядран» специалист пришел в 1998 году и выстроил мощную систему. Под руководством Поробича команда из Герцег-Нови прогрессировала из года в год, завоевав четыре титула чемпиона Югославии (2003, 2004, 2005, 2006), и дошла до финала Лиги чемпионов в 2004 году, где уступила «Гонведу». При этом в команде всегда играли только местные ватерполисты.

В середине 1980-х годов Поробич впервые был задействован в тренерском штабе национальных сборных и работал с юношеской сборной Югославии. В 1991 году тренировал женскую сборную Югославии. В начале XXI века Поробич был частью многих успехов сборной Югославии (позже Сербии и Черногории). Сначала он был помощником главного тренера Ненада Манойловича, в период с 2000 по 2004 год. За этот период Югославия завоевала две олимпийские медали (бронзу в 2000 году и серебро в 2004 году).

После Олимпийских игр 2004 года он был назначен главным тренером сборной Сербии и Черногории и привел команду к титулу победителей Мировой лиги-2005. На следующий год коллектив под руководством Поробича выиграл чемпионат мира-2006. После того как Черногория провозгласила независимость, Поробич стал главным тренером сборной своей родной страны по водному поло — и сразу же добился успеха. Под руководством Петара черногорцы впервые в истории выиграли чемпионат Европы 2008 года в Малаге. Тогда в финале команда Поробича переиграла именно Сербию. Также при нем черногорцы взяли золото (2009) и серебро (2010) в Мировой лиге.

Петар Поробич. Фото Global Look Press

Несколько заходов в Китай

С 2017 по 2020 год Петар был главным тренером мужской сборной Китая по водному поло. В 2021 году он начал тренировать женскую сборную Поднебесной, занявшую 8-е место на Олимпиаде в Токио. Около полутора лет он возглавлял сборную Германии (2021-2022), после чего вновь вернулся в Китай. В прошлом году Поробич снова возглавил мужскую сборную КНР. В этом году китайцы завоевали золото чемпионата Азии и серебро Азиатских игр. Всего два дня назад Поробич в последний раз оказался на скамейке запасных — в финале Азиатских игр в Ханчжоу.

Пять раз Петар участвовал в Олимпийских играх: в 2000, 2004 (член тренерского штаба Югославии/Сербии и Черногории), 2008 (главный тренер Черногории), 2016 (член тренерского штаба Черногории) и 2020 (наставник женской сборной Китая) годах.

Поробич также был очень заинтересован в международном развитии водного поло — он являлся президентом Всемирной ассоциации тренеров по водному поло. Он всегда пользовался большим уважение и авторитетом в ватерпольных кругах.

«СЭ» выражает соболезнования семье Поробича, китайской федерации и федерации водного поло Черногории, для которой 66-летний специалист был примером для подражания на протяжении многих лет.