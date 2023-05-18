В Госдуме назвали смешным и незаконным требование к российским спортсменам выступать в серой форме

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» требование регламента участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Смешное требование. Почему именно серый? Они хотят нас сравнить с серыми мышами? Они не понимают одного, мы можем и в сером, и в черном, и в красном — в любом цвете. Аргументация, что серый — это нейтральный цвет, и нет привязки к флагам, похожа на какое-то ребячество. Вместо того чтобы на серьезном уровне обсуждать возможность допуска наших спортсменов, они думают, как сделать так, чтобы внешний вид наших атлетов никак не был сопричастен с национальной символикой. И смешно, и незаконно. Это притеснение по национальному признаку, что запрещено даже в международном законодательстве. Не понимают наши коллеги из международной федерации, что мы не будем меньше любить наших спортсменов, которые будут выступать на чемпионате», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев надеется, что российские спортсмены выступят достойно на международных соревнованиях.

«Мы также будем за них болеть, мы их также будем любить и поддерживать. Главное, правильно подготовиться. Надеюсь, что наши спортсмены выступят достойно. Должен быть чистый спорт. Мы с президентом федерации в постоянном контакте. Решаем много интересных и важных задач по развитию тяжелой атлетики России. Именно поэтому допустили наших спортсменов», — добавил Свищев.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. 17 мая сообщалось, что российские и белорусские тяжелоатлеты, нарушившие условия нейтрального статуса на международных турнирах, могут быть оштрафованы на 5 тысяч долларов.