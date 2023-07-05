Мамиашвили о работе международных организаций: «В нашей ситуации арбитр атакует вместе с противником»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» оценил работу Объединенного мира борьбы (UWW).

«Объединенная организация борьбы находится под беспрецедентным, колоссальным давлением подавляющего меньшинства, которое навязывает правила, разрушающие всю суть общественной организации.

Давайте жить по закону. Не должно быть никакой дискриминации. Все организации так кичились своей толерантностью. Надутые щеки были. Маленький, большой, кривой, косой, горбатый, красивый, некрасивый — все должны выступать, для всех все толерантны. Оказывается, все это вранье. Теперь, если ты слишком сильно гордишься своим президентом, то чтобы за медальку побороться или пробежаться, нужно подписать бумагу, что страна плохая. При чем здесь политические взгляды, если они никак не влияют на моего партнера по боксерскому рингу? Эти вещи унижают гражданское и личное достоинство любого человека. ММА — бои без правил, но даже там есть арбитр. В нашей ситуации арбитр атакует вместе с противником. Есть ли предпосылки, что ситуация изменится? Конечно. Надо оставаться сильными. Не размениваться на кока-колу и делать свое дело. У нас есть на это силы с такой страной, президентом и народом», — сказала Мамиашвили «СЭ».

4 апреля, исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.