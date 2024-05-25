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25 мая, 23:00

«Даллас» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Даллас» сыграет с «Эдмонтоном» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports
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«Даллас» сыграет с «Эдмонтоном» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли в ночь на воскресенье, 26 мая. Встреча пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, США. Начало — 03:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Даллас» — «Эдмонтон» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Ключевые события матча Кубка Стэнли будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в первом матче финала конференции — 3:2 2ОТ.

Второй финалист Кубка Стэнли-2024 определится в восточном противостоянии «Рейнджерс» и «Флориды».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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