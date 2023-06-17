Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Борьба
Новости
Вольная
Греко-римская
Главная
Борьба

Сегодня, 12:04

В Фонде защиты прав спортсменов ожидают изменений в выдаче виз российским борцам

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор Фонда защиты прав спортсменов Иван Мельников рассказал «СЭ», какие результаты ожидает от письма к послу Испании в РФ Маркосу Гомесу Мартинезу.

Мельников обратился к Мартинезу с просьбой предоставить спортсменам из молодежной сборной России по вольной борьбе визы для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в Испании с 26 июня по 2 июля.

«Я очень надеюсь, что дипломатическое представительство Испании у нас в стране поменяет свою позицию и решение будет изменено. Надеюсь, что они не будут пытаться изменять принципы олимпийского движения. Не допуская спортсменов до соревнований, они меняют практику. Надеюсь, что они не допустят нарушений конвенции ООН по противодействию существующей дискриминации. Мягко говоря, люди возмущены. Если говорить о реакции некоторых коллег в федерации борьбы, то это возмущение особенно проявляется. Их можно понять, потому что их права действительно нарушаются. Испанские дипломаты оказались фактически спортивными судьями, которые отстранили нашу сборную от участия в соревнованиях», — сказал Мельников «СЭ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.

Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Первые летние «Игры дружбы» пройдут в Москве в сентябре 2024 года
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фонд защиты прав спортсменов возмутился невыдачей Испанией виз российским борцам