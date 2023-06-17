В Фонде защиты прав спортсменов ожидают изменений в выдаче виз российским борцам

Директор Фонда защиты прав спортсменов Иван Мельников рассказал «СЭ», какие результаты ожидает от письма к послу Испании в РФ Маркосу Гомесу Мартинезу.

Мельников обратился к Мартинезу с просьбой предоставить спортсменам из молодежной сборной России по вольной борьбе визы для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в Испании с 26 июня по 2 июля.

«Я очень надеюсь, что дипломатическое представительство Испании у нас в стране поменяет свою позицию и решение будет изменено. Надеюсь, что они не будут пытаться изменять принципы олимпийского движения. Не допуская спортсменов до соревнований, они меняют практику. Надеюсь, что они не допустят нарушений конвенции ООН по противодействию существующей дискриминации. Мягко говоря, люди возмущены. Если говорить о реакции некоторых коллег в федерации борьбы, то это возмущение особенно проявляется. Их можно понять, потому что их права действительно нарушаются. Испанские дипломаты оказались фактически спортивными судьями, которые отстранили нашу сборную от участия в соревнованиях», — сказал Мельников «СЭ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.