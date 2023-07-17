Тибетская гимнастика для здоровья и красоты: 5 простых упражнений, с которыми справится даже новичок

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Тибетская гимнастика — одна из древнейших в мире практик, разработанная тибетскими ламами для восполнения энергии ци, или, проще говоря, жизненных сил. Но насколько она действительно полезна с точки зрения физиологии, в отрыве от философской составляющей?
Разбираемся вместе с фитнес-экспертом и специалистом по осанке, тренером Денисом Соломиным.
Рассмотрим самый популярный комплекс, который называется «Пять тибетских жемчужин», или «Око возрождения». Для укрепления здоровья и продления жизни его предлагается выполнять каждое утро.
Исходное положение: стоя.
Техника выполнения:
Считается, что такие движения способствуют пробуждению энергетических каналов.
Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища.
Техника выполнения:
Упражнение должно усиливать циркуляцию энергии в чакрах горла, стимулировать пищеварительную, мочеполовую систему и работу щитовидной железы.
Подъемы ног и головы из положения лежа — это огромный челлендж для людей с низкой физической подготовкой. Нужно быть аккуратным. Воздействие направлено на всю переднюю часть тела.
Особый плюс этого упражнения — это движение шеей. Шея, пожалуй, самый недооцененный регион в теле, и часто этот сегмент позвоночника — самый неподвижный. А в этом комплексе ему уделяется особое внимание.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Исходное положение: стоя на коленях.
Техника выполнения:
Среди поклонников тибетской гимнастики считается, что такое воздействие на суставы и мышцы помогает в лечении от гайморита и синусита, а также при нерегулярных менструальных циклах.
Это упражнение хорошо подходит для вытяжения тех мышц, которые работали в предыдущем упражнении. Вариант выполнения за счет положения рук в районе крестца кратно снижает риск перегрузить поясницу. Делать такое движение однозначно рекомендуется.
Регулярное выполнение поможет в исправлении гиперлордоза, благодаря тому, что тянутся мышцы передней поверхности бедра, которые укорочены из-за долгого сидения.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Исходное положение: сидя на полу.
Техника выполнения:
Упражнение направлено на растяжение мышц, которые закручивают плечо внутрь, а также укрепление задней цепочки мышц. Значит, оно благоприятно повлияет на осанку и самочувствие.
Со временем его реально можно научиться делать легко и правильно, но на начальных этапах это может вызвать дискомфорт внизу спины.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Исходное положение: лежа на животе, толкаясь руками в пол, оторвите от него грудную клетку и максимально прогнитесь в шее и спине назад.
Техника выполнения:
По сути, это динамический переход из «собаки мордой вниз» в «собаку мордой вверх». Достаточно силовая проработка тела, но с хорошей растяжкой мышц в динамике. Классное упражнение.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Для наибольшего эффекта комплекс рекомендуется выполнять на голодный желудок. В первую неделю следует совершать по три повторения каждого из пяти упражнений, а каждую новую неделю добавлять по два повторения, пока не достигните 21.
Основной минус всех пяти упражнений — это симметричность движений. Все люди ассиметричны, а выполнение упражнений двумя руками и ногами сохраняет и поддерживает ассиметрию в теле и мышцах.
Но в качестве зарядки этот комплекс очень хорош, особенно если нет других альтернатив. Но зацикливаться на нем не нужно. Развитие требует разнообразия в движениях и нагрузках.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
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