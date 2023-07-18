Как нужно отжиматься, чтобы почувствовать эффект: показывает тренер

Классические отжимания — одно из базовых, важных упражнений, которые не рекомендуется упускать из виду при составлении тренировочной программы практически в любом виде спорта. Тем более если вы тренируетесь для здоровья.

Но что делать, если вы перестали отмечать прогресс в этом упражнении и замечать от него какой-либо эффект? Не спешите отказываться от отжиманий — попробуйте применить темповый метод, который предлагает в видео тренер, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!