5 вещей, которые понадобятся женщине для домашнего спортзала

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Современный ритм жизни не всегда позволяет уделять время занятиям спортом. Решением может стать домашний тренажерный зал. Он поможет сэкономить время на дорогу в фитнес-центр и обратно, а первичные инвестиции в него будут меньше цены на абонемент. В дополнение вы получите хорошее настроение, легкость и подтянутое тело.
Как обустроить домашний тренажерный зал и что для него понадобится женщине, разбирались с заслуженным мастером спорта России, тренером и преподавателем сети X-Fit Мариной Шляхтиной.
Главный плюс занятий дома — отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Но есть и другие, например:
Есть ли у домашних тренировок минусы? Конечно, есть. Вы не сможете делать дома все упражнения, которые могли бы делать в спортивном зале. Ваш прогресс не будет контролировать личный тренер. Также возможны проблемы с мотивацией. Но с этими недостатками можно работать.
Во-первых, даже небольшая тренировка лучше никакой — ради 20-30 минут занятия вы бы вряд ли пошли в зал, потому что дольше будете собираться и добираться, зато дома с большим удовольствием отвлечетесь от обыденных дел.
Если вы переживаете, что можете сделать что-то неправильно и получить травму, то нужно предусмотреть два момента:
Если боитесь, что не хватит мотивации и общения, то обзаведитесь единомышленниками в социальных сетях. Существуют группы и сообщества, участники которых поддерживают друг друга, делятся своими достижениями. Так вы не будете чувствовать себя одиноко.
Для домашних тренировок понадобится минимальный комплект спортивного оборудования. Простейший набор выглядит так (в сложенном виде он займет совсем немного места в шкафу):
По мере повышения нагрузки и сложности тренировок набор можно расширить. Вам понадобятся:
Если вы планируете тренироваться по методикам пилатеса, придется расширить перечень оборудования, купив:
Для тренировок на улучшение координации и баланса можно приобрести балансировочную подушку.
Место для тренировок должно быть просторным, желательно минимум два на два метра, поскольку упражнения выполняются не только в положении стоя, но и лежа. Помещение следует хорошо проветривать, но не допускать сквозняков.
Если вы планируете заниматься с тренером онлайн, подумайте заранее, каким средством коммуникации будете пользоваться: телефон, ноутбук, планшет и прочее.
Определите, куда будете ставить телефон. Важно, чтобы тренеру было вас видно, а вы могли видеть экран и демонстрацию упражнений. Кроме того, необходимо, чтобы звук был качественным, поэтому лучше всего использовать беспроводные наушники.Марина ШляхтинаФитнес-тренер, эксперт-наставник фитнес-школы
Не забывайте, что на домашней тренировке, так же как и в зале, рядом с вами всегда должна быть бутылка с водой. Подготовьте все заранее и получайте максимум удовольствия от тренировок и результата.
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