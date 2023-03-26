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Сегодня, 12:00

5 вещей, которые понадобятся женщине для домашнего спортзала

Ольга Стрельникова
Марина Шляхтина
Фитнес-тренер, эксперт-наставник фитнес-школы
Девушка упражняется с гантелями.
Фото istockphoto.com
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Современный ритм жизни не всегда позволяет уделять время занятиям спортом. Решением может стать домашний тренажерный зал. Он поможет сэкономить время на дорогу в фитнес-центр и обратно, а первичные инвестиции в него будут меньше цены на абонемент. В дополнение вы получите хорошее настроение, легкость и подтянутое тело.

Как обустроить домашний тренажерный зал и что для него понадобится женщине, разбирались с заслуженным мастером спорта России, тренером и преподавателем сети X-Fit Мариной Шляхтиной.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Главный плюс занятий дома — отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Но есть и другие, например:

  • Занимаясь дома, вы не будете стесняться окружающих. С этой проблемой сталкиваются многие новички, которым кажется, что на фоне подтянутых и стройных тел все внимание в зале будет устремлено только в их сторону. Занятия дома полностью решают эту проблему.
  • Заниматься дома дешевле. Решив заняться спортом, многие покупают брендовую одежду, кроссовки и аксессуары, не самый дешевый абонемент в зал, спортивное питание. При занятиях в домашних условиях эти траты можно существенно сократить.
Девушка стоит в планке.
Freepik/stockking

Есть ли у домашних тренировок минусы? Конечно, есть. Вы не сможете делать дома все упражнения, которые могли бы делать в спортивном зале. Ваш прогресс не будет контролировать личный тренер. Также возможны проблемы с мотивацией. Но с этими недостатками можно работать.

Спортзал. 5 причин заниматься в зале, а не дома

Во-первых, даже небольшая тренировка лучше никакой — ради 20-30 минут занятия вы бы вряд ли пошли в зал, потому что дольше будете собираться и добираться, зато дома с большим удовольствием отвлечетесь от обыденных дел.

Если вы переживаете, что можете сделать что-то неправильно и получить травму, то нужно предусмотреть два момента:

  • грамотно обустроить место для занятий;
  • подобрать подходящие тренировки — тут помогут современные технологии. Например, вы можете заниматься по видео, скачать на телефон специальную программу или же проконсультироваться со специалистом и подобрать упражнения индивидуально (можно даже заниматься с тренером онлайн).

Если боитесь, что не хватит мотивации и общения, то обзаведитесь единомышленниками в социальных сетях. Существуют группы и сообщества, участники которых поддерживают друг друга, делятся своими достижениями. Так вы не будете чувствовать себя одиноко.

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5 базовых вещей для домашнего спортзала

Для домашних тренировок понадобится минимальный комплект спортивного оборудования. Простейший набор выглядит так (в сложенном виде он займет совсем немного места в шкафу):

  • коврик (мат);
  • ролл;
  • резинки (амортизаторы) для фитнеса (кольцевые или ленточные).
Девушка стоит в позе на руках и ногах.
istockphoto.com

По мере повышения нагрузки и сложности тренировок набор можно расширить. Вам понадобятся:

  • гантели (лучше всего разборные, позволяющие варьировать вес, не более 10 кг);
  • гиря (рекомендуемый вес — до 8 кг).

Дополнительное оборудование

Если вы планируете тренироваться по методикам пилатеса, придется расширить перечень оборудования, купив:

  • кирпич для йоги;
  • специализированный ремень;
  • пилатес-кольцо;
  • швейцарский мяч.

Для тренировок на улучшение координации и баланса можно приобрести балансировочную подушку.

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Особенности домашней тренировки

Место для тренировок должно быть просторным, желательно минимум два на два метра, поскольку упражнения выполняются не только в положении стоя, но и лежа. Помещение следует хорошо проветривать, но не допускать сквозняков.

Несмотря на то что тренировка проходит дома, одежда должна быть спортивной и удобной. Наличие кроссовок необязательно (есть даже целая философия занятий без обуви). Но кроссовки могут пригодиться в упражнениях, где требуется минимальное скольжение ноги.
Марина Шляхтина
Фитнес-тренер, эксперт-наставник фитнес-школы

Если вы планируете заниматься с тренером онлайн, подумайте заранее, каким средством коммуникации будете пользоваться: телефон, ноутбук, планшет и прочее.

Определите, куда будете ставить телефон. Важно, чтобы тренеру было вас видно, а вы могли видеть экран и демонстрацию упражнений. Кроме того, необходимо, чтобы звук был качественным, поэтому лучше всего использовать беспроводные наушники.
Марина Шляхтина
Фитнес-тренер, эксперт-наставник фитнес-школы

Не забывайте, что на домашней тренировке, так же как и в зале, рядом с вами всегда должна быть бутылка с водой. Подготовьте все заранее и получайте максимум удовольствия от тренировок и результата.

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