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Сегодня, 08:00

Реально ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян? Разбираемся вместе с тренером

Руслана Бобкова
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
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Выяснили, сколько времени на это может понадобиться.

Не секрет, что американская суперзвезда, чье имя вошло в прочную ассоциацию с заманчивыми пышными формами, для их приобретения прибегала к помощи хирургов. Но можно ли получить подобный результат без наркоза, скальпеля и других вмешательств извне? Разбираемся вместе с персональным тренером, судьей соревнований по бодибилдингу Алексеем Моисеевым.

Накачать ягодицы можно, делая специальные упражнения. 3 упражнения для упругих ягодиц. При регулярных тренировках результат обеспечен

Почему у Ким Кардашьян такие формы

По мнению эксперта, секрет Ким не только в пластике, а отчасти и в ее природных данных.

Работа на ягодичные мышцы — одна из основных у многих девушек, посещающих тренажерные залы. Но ориентироваться на Ким Кардашьян в этом вопросе не стоит. Важную роль здесь играет телосложение. Кардашьян — эндоморф с ростом 157 см. То есть ей достаточно легко набрать вес и приобрести формы, которые сейчас считаются привлекательными.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу

Какие упражнения нужно делать, чтобы приблизиться к формам Ким Кардашьян

Для получения привлекательных округлых форм ягодиц в первую очередь необходим комплексный подход к проработке основных ягодичных мышц: большой, средней, малой ягодичным.

Ким Кардашьян. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Для этого подойдут такие упражнения:

Ягодичный мост

Вариантов исполнения — масса. Можно поставить на возвышение ноги, а можно — лечь на него лопатками; можно выполнять со средней, широкой или узкой постановкой ног; ставить стопы прямо или разворачивать наружу или даже внутрь; делать одной или двумя ногами и, наконец, использовать или не использовать утяжелители.

Тяга «доброе утро»

Вариант становой тяги, при котором штанга, гантели, сэндбэг (специальный снаряд в виде вытянутого мешка с песком, часто используется для домашних или уличных тренировок — там, где нет возможности заниматься со штангой) или другой утяжелитель лежит на плечах, а не в вытянутых руках.

Тренировка с&nbsp;фитнес-резинкой. Домашняя тренировка с фитнес-резинкой для девушек: качаем ноги и ягодицы (с видео)

Приседания с колен

Обязательно выполнять на коврике, чтобы не навредить суставам. Особенно если упражнение выполняется с отягощением на плечах.

Сумо-приседания

Вариант приседаний с широкой постановкой ног. При работе с гантелью или гирей, расположенной в вытянутых вниз руках, для большей амплитудности движения и более глубокой проработки мышц можно выполнять стоя ногами на возвышениях: так отягощение не будет касаться пола.

Упражнения для упругих яцгодиц. Фото Freepik/ArtPhoto_studio
Freepik/ArtPhoto_studio

Махи в кроссовере

Имеют массу вариантов исполнения: стоя прямо, в наклоне или на четвереньках; в сторону, по диагонали или назад. Однако внушительных размеров тренажер кроссовер вы вряд ли встретите где-либо, кроме тренажерного зала, а правильную технику занятий с ним сложно будет освоить без помощи профессионала.

Дома или на улице кроссовер можно заменить махами с утяжелителями на ногах или отведениями ног в фитнес-резинке.

Как питаться для достижения результата

Если вы поставили перед собой цель нарастить мышцы, в питании нужно стремиться к профициту калорий. То есть из еды вы должны ежедневно получать больше калорий, чем тратите.

В основном профицит должен достигаться за счет белка и сложных («медленных») углеводов. Употребление жиров, как и всегда, следует оставлять на уровне 1 г на 1 кг собственной массы тела в сутки.

Как накачать ягодицы. 3 типа продуктов, от которых быстро растут ягодицы

Когда можно будет увидеть результат

На то, чтобы формы ягодиц заметно изменились, понадобится от трех до восьми месяцев. При этом приблизить достижение результата поможет, как ни странно, включение в тренировку базовых упражнений на другие группы мышц: рук, плеч, груди и кора. А также контроль профессионального тренера.

Если работаете на конкретную цель, то привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую. Поскольку только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и своевременно их исправить.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу

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