Реально ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян? Разбираемся вместе с тренером

Выяснили, сколько времени на это может понадобиться.

Не секрет, что американская суперзвезда, чье имя вошло в прочную ассоциацию с заманчивыми пышными формами, для их приобретения прибегала к помощи хирургов. Но можно ли получить подобный результат без наркоза, скальпеля и других вмешательств извне? Разбираемся вместе с персональным тренером, судьей соревнований по бодибилдингу Алексеем Моисеевым.

Почему у Ким Кардашьян такие формы

По мнению эксперта, секрет Ким не только в пластике, а отчасти и в ее природных данных.

Какие упражнения нужно делать, чтобы приблизиться к формам Ким Кардашьян

Для получения привлекательных округлых форм ягодиц в первую очередь необходим комплексный подход к проработке основных ягодичных мышц: большой, средней, малой ягодичным.

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Для этого подойдут такие упражнения:

Ягодичный мост

Вариантов исполнения — масса. Можно поставить на возвышение ноги, а можно — лечь на него лопатками; можно выполнять со средней, широкой или узкой постановкой ног; ставить стопы прямо или разворачивать наружу или даже внутрь; делать одной или двумя ногами и, наконец, использовать или не использовать утяжелители.

Тяга «доброе утро»

Вариант становой тяги, при котором штанга, гантели, сэндбэг (специальный снаряд в виде вытянутого мешка с песком, часто используется для домашних или уличных тренировок — там, где нет возможности заниматься со штангой) или другой утяжелитель лежит на плечах, а не в вытянутых руках.

Приседания с колен

Обязательно выполнять на коврике, чтобы не навредить суставам. Особенно если упражнение выполняется с отягощением на плечах.

Сумо-приседания

Вариант приседаний с широкой постановкой ног. При работе с гантелью или гирей, расположенной в вытянутых вниз руках, для большей амплитудности движения и более глубокой проработки мышц можно выполнять стоя ногами на возвышениях: так отягощение не будет касаться пола.

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Махи в кроссовере

Имеют массу вариантов исполнения: стоя прямо, в наклоне или на четвереньках; в сторону, по диагонали или назад. Однако внушительных размеров тренажер кроссовер вы вряд ли встретите где-либо, кроме тренажерного зала, а правильную технику занятий с ним сложно будет освоить без помощи профессионала.

Дома или на улице кроссовер можно заменить махами с утяжелителями на ногах или отведениями ног в фитнес-резинке.

Как питаться для достижения результата

Если вы поставили перед собой цель нарастить мышцы, в питании нужно стремиться к профициту калорий. То есть из еды вы должны ежедневно получать больше калорий, чем тратите.

В основном профицит должен достигаться за счет белка и сложных («медленных») углеводов. Употребление жиров, как и всегда, следует оставлять на уровне 1 г на 1 кг собственной массы тела в сутки.

Когда можно будет увидеть результат

На то, чтобы формы ягодиц заметно изменились, понадобится от трех до восьми месяцев. При этом приблизить достижение результата поможет, как ни странно, включение в тренировку базовых упражнений на другие группы мышц: рук, плеч, груди и кора. А также контроль профессионального тренера.

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