Как прошла «Гонка героев»? Финальное испытание корреспондентов «СЭ»

Вы не поверите, но мы это сделали! В субботу, 16 сентября, команда «Спорт-Экспресса» прошла испытание, к которому готовилась два с половиной месяца. В 14.40 мы вышли на старт «Гонки героев» в лыжном клубе Тягачева и за два часа преодолели полосу в шесть с половиной километров из 33 препятствий.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

Конечно, не можем не поделиться первыми впечатлениями после этого челленджа.

Все проходили испытания хоть и неумело, но настолько отважно, что это стало сюрпризом для нас самих.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

К следующему разу пообещали себе прокачать навыки еще больше, чтобы просто не оставить шансов страхам.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

В общем, как всегда — какой смысл долго рассказывать, если можно показать. Смотрим.

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