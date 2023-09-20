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Сегодня, 14:30

Как прошла «Гонка героев»? Финальное испытание корреспондентов «СЭ»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Корреспонденты СЭ на Гонке Героев
Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»
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Вы не поверите, но мы это сделали! В субботу, 16 сентября, команда «Спорт-Экспресса» прошла испытание, к которому готовилась два с половиной месяца. В 14.40 мы вышли на старт «Гонки героев» в лыжном клубе Тягачева и за два часа преодолели полосу в шесть с половиной километров из 33 препятствий.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

Конечно, не можем не поделиться первыми впечатлениями после этого челленджа.

Гонка стала тем еще вызовом. Даже во время подготовки некоторые задачи казались невыполнимыми, а рукоходы — непроходимыми. Со временем мы научились с ними справляться. Но то, что ждало нас на трассе, было в разы сложнее. Не думаю, что мы так же быстро бы со всем справились без инструктора. Сергей поддерживал каждого в прямом и переносном смысле слова.

Не обошлось и без простых детских радостей в виде купания в грязи или залезания на вышки. Круто, что на полосе препятствий есть возможность делать то, что ты никогда во взрослом возрасте не сделал бы.
Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»

Мы побежали командой из пяти человек, считая инструктора. К нам добавился еще один участник для справедливого соотношения мальчиков и девочек.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

И это здорово помогло. Парни вытаскивали девчонок из грязи и подстраховывали на рукоходах.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»
Гонка героев оправдала все мои ожидания. И по степени тяжести испытаний, и по оставленным впечатлениям, и по уровню организации. И конечно, по нашей сплоченной команде, в которой никто не оставлял друг друга наедине с трудностями.

Теперь же хочется тренироваться с «Лигой героев» еще больше, ну, может, чуть перестроив сам процесс. И, может, даже пройти гонку еще раз, до этого улучшив свои навыки. И уже получать кайф от прохождения препятствий, а не мучения.
Александр Чурилин
Ответственный секретарь

Все проходили испытания хоть и неумело, но настолько отважно, что это стало сюрпризом для нас самих.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

К следующему разу пообещали себе прокачать навыки еще больше, чтобы просто не оставить шансов страхам.

Фото Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»
Уже после гонки, просматривая фото и видео, тяжело поверить, что на них — ты сам. Ты карабкаешься на стену, цепляешься за канат, скатываешься прямо в лужу с самой грязной горки в своей жизни. Ты пробегаешь (проходишь, проползаешь) 6,5 км по полям и горнолыжным склонам, сдираешь мозоли на рукоходах и, пересекая финишную черту, счастливо и устало хлюпаешь глиной в когда-то белоснежных кроссовках.

Гонка героев более чем оправдывает свое название. Это действительно испытание, причем для каждого — особенное. Хотя я и не смогла пройти все препятствия (а со многими справилась только благодаря нашей чудесной команде и инструктору), я не сошла с дистанции и дошла до конца. И это уже маленькая победа.
Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»

В общем, как всегда — какой смысл долго рассказывать, если можно показать. Смотрим.

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